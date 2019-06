Pogorišče sta si ogledala cerkniški župan Marko Rupar in predsednik vlade Marjan Šarec. Foto: BoBo

Zaradi požara v podjetju Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici je nastal velik oblak dima, zato bodo na območju danes zaprte tri šole in dva vrtca. Pristojni pravijo, da nevarnosti za zdravje prebivalcev ni, pozivajo pa k zaprtju prostorov.

Celotno območje požara je zdaj zaprto zaradi kriminalistične preiskave, smrad pa ni več tako močan. Kot so opozorili v Civilni zaščiti Cerknica, bo dim v zraku prisoten tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, naj imajo zaprta okna in naj ne uživajo zelenjave z vrtov oz. to pred zaužitjem temeljito operejo.

Prve analize kažejo, da nevarnosti ni

Ponoči so gasilci požar uspešno omejili, poškodovan ni bil nihče, a ker se dim danes še ne bo polegel, so pristojni sprejeli več ukrepov. Z ognjem se je borilo okoli 250 gasilcev iz kar šestih gasilskih zvez, ki so požar ponoči omejili in postavili požarno stražo. V zrak je šlo veliko dima, a prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto kažejo, da ni večje nevarnosti za zdravje ljudi. Do podrobnejših analiz okoliškim prebivalcem vseeno svetujejo, naj se obnašajo, kot da gre za nevarne snovi.

Ogled prizorišča požara v Fragmatu in izjava predsednika vlade Marjana Šarca

Okna naj bodo zaprta

Okna naj bodo zaprta, ljudje pa naj se zadržujejo v zaprtih prostorih in predvsem, naj zunaj ne opravljajo težjih del. Prav tako ni primerno uživanje zelenjave z vrtov oz. naj jo vsaj res temeljito operejo, opozarjajo cerkniški gasilci, je iz Cerknice za TV Slovenija sporočila Alenka Bevčič.



Analize vpliva požara in nevarnih snovi na vodo in zrak bodo sicer nadaljevali, izsledki pa naj bi bili znani okoli 12. ure.

Šarec: Pomembno je, da so prebivalci na varnem

Prizorišče požara si je ogledal tudi predsednik vlade Marjan Šarec in pohvalil delo gasilcev in drugih pristojnih služb. "Pomembno je, da so zdaj prebivalci na varnem, zato je občina tudi preventivno zaprla vzgojnovarstvene zavode, da izloči vse možnosti nevarnosti." Je pa poudaril, da po prvih preverbah ni nobene nevarnosti za prebivalce. Dodal je še, da je šlo za sodoben proizvodni objekt, odprt leta 2012, zato je škoda velika.

Gasilci so že ponoči postavili požarno stražo. Foto: BoBo

Župan občine Cerknica Marko Rupar je poudaril, da je bila intervencija zelo hitra, zato tudi ne pričakuje hujših posledic. Poudaril je tudi, da so občane sproti obveščali o položaju in navodilih prek spletne aplikacije in lokalnega radia. Izdali so tudi navodilo za prekuhavanje vode, ki pa je preventivno, saj je zaradi velike porabe vode pri gašenju vprašanje, ali lahko čistilna naprava sledi taki porabi. "Je pa to velik udarec tudi za lastnika." Po navedbah Ruparja se je požar začel pri glavnem stroju za izdelavo plošč. Delavci so poskusili požar pogasiti sami, a jim ni uspelo. So pa pravočasno odstranili nevarne snovi in zapustili objekt, tako da ni bil poškodovan nihče, je še dejal Rupar.

Tehnični direktor: Škoda je gromozanska

Tehnični direktor podjetja Rok Žgajnar je poudaril, da ne vedo, kako bodo nadaljevali, saj je škoda gromozanska, vendar natančnih številk ni mogel podati. Dejal je, da so imeli urejeno zavarovanje, nadaljevanje poslovanja pa bodo dorekli po požaru.

Vodja intervencije Blaž Kranjc je poudaril, da so bili obveščeni ob osmi uri zvečer in so aktivirali vse enote iz gasilske zveze Cerknica, a so videli, da bodo potrebovali okrepitve. Poudaril je, da je bil požar zahteven, saj je bil objekt tudi nestabilen in visok. Poškodovanih ni bilo. En gasilec se je zaradi vdihavanja plina počutil slabo. Požar pa so omejili med 22. uro in polnočjo, gasilska straža pa še poteka. Pri intervenciji je sodelovalo 314 gasilcev iz sedmih zvez.

Pogorišče. Foto: BoBo

Zaprti šole in vrtci

Zaradi požara bodo zaprte šole v Cerknici, na Rakeku in v Begunjah, pa tudi vrtca v Cerknici in na Rakeku. Učenci, ki nimajo druge možnosti, lahko v šolo vseeno pridejo, saj bodo organizirali varstvo, vozijo pa tudi šolski avtobusi.

Obvezno prekuhavanje vode

Komunala Cerknica je obvestila porabnike pitne vode iz naselij Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Unec, Zelše, Žerovnica, Gorenje Jezero in Laze, da je treba do preklica pitno vodo preventivno prekuhavati. Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrite z usedanjem in nato filtrirajte, še svetujejo v podjetju.

Pogorišče sta si že včeraj ogledala tudi minister za okolje Simon Zajc in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. V Cerknico pa danes dopoldne v spremstvu predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje prihaja tudi premier Marjan Šarec.

Kot je včeraj pojasnil župan Cerknice Marko Rupar, je ogenj v podjetju, kjer izdelujejo izolacijske plošče iz polistirena, najprej zajel glavni stroj in se nato razširil v skladišče. Fragmatov obrat je bil star le nekaj let, podjetje pa je proizvodnjo v Podskrajnik preselilo iz Sodražice.

Po požaru v Fragmatu v Cerknici