V akciji sodelujejo tudi pripadniki Specialne enote policije s potapljači. Foto: PU Nova Gorica

Soteska Koritnice. Foto: PU Nova Gorica

Na območju trdnjave Kluže in soteske reke Koritnice se od 8. ure zjutraj nadaljuje obsežna iskalna akcija pogrešanega. Iskalno akcijo vodi Policijska postaja Bovec, v njej pa sodeluje več deset policistov. Tokrat se je policistom novogoriške policijske uprave pridružilo večje število policistov gorske policijske enote iz treh policijskih uprav, novogoriške, ljubljanske in kranjske, so sporočili s PU Nova Gorica. Ti so opremljeni z alpinistično opremo in usposobljeni za delo v najbolj zahtevnih razmerah.

Po tem ko je bila akcija v ponedeljek popoldne prekinjena, so se iskanju pogrešanega ponovno pridružili tudi policisti Generalne policijske uprave, ki območje pregledujejo s pomočjo drona.

Tako kot prejšnje dni iskalno akcijo na Bovškem spremljajo tudi ožji sorodniki in znanci 23-letnega Britanca. Vodstvo policijske postaje Bovec jim je že prej predstavilo vse dosedanje izvedene in načrtovane aktivnosti v zvezi z iskanjem pogrešanega in tudi delo, ki ga v zvezi s tem opravljajo tako policisti kot drugi reševalci sil za zaščito in reševanje, ki sodelujejo pri iskanju.

Po doslej zbranih podatkih sta bila britanska državljana, stara 23 in 27 let, v četrtek na južni strani trdnjave Kluže. Mlajšemu je v sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon, zaradi prepadnosti in strmega terena pa ni uspel priti do desnega brega reke, kjer bi izgubljeni telefon lahko bil. Oba sta se zato s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave v smeri Loga pod Mangartom in parkirala. 23-letnik je šel ob približno 17.45 iskat telefon ob levem bregu reke, kmalu zatem pa se je za njim izgubila vsaka sled.

Trdnjava Kluže. Foto: PU Nova Gorica