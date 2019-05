Fotografija je simbolična. Foto: MMC RTV SLO

V ostrem desnem ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal izven vozišča, kjer se je tovorno vozilo prevrnilo na bok. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Celje okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Cesta je zaradi ogleda prometne nesreče in odstranjevanja posledic zaprta v obe smeri. Obvoz je na relaciji Dobrna-Vitanje-Mislinja-Slovenj Gradec, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Nočna kronika

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 128 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 14 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, eno pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 24 kršitev javnega reda in miru ter 110 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 14-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 51 tatvin, dve drzni tatvini, 28 vlomov, 18 poškodovanj tuje stvari, štiri ponarejanja denarja, tri grožnje, dve nasilji v družini, eno ponarejanje listin in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovednimi drogami.