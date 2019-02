Vidra je mednarodno zaščitena živalska vrsta. Foto: EPA

Član društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je med popisom vodnih ptic na območju vodotoka Jezernice na začetku februarja našel past, ki je bila namenjena lovu na vidro. O najdbi je obvestil kranjske kriminaliste, ki so zadevo dokumentirali, past zasegli in zadevo predali inšpektorju za lovstvo in ribištvo.

Vidra je redka in ogrožena živalska vrsta, ki je v Sloveniji zavarovana z zakonom o ohranjanju narave in z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. "Kot domorodna vrsta je predmet okoljske odgovornosti in enako velja za njen habitat," so zapisali na Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine Lutra.

Po podatkih Inštituta Lutra ne gre za prvi primer, ko lastniki ribnikov in ribogojnic poskušajo vidro ujeti s pastmi ali jo ustreliti. Društvo je v preteklosti zaznalo tudi ubijanje številnih ribojedih vrst ptic ob različnih ribogojnicah v Sloveniji. Skrb vzbujajoče se jim zdi, da je bila past nastavljena na objektu, ki ga upravlja ribiška družina. Ob tem se sprašujejo, kaj se na tem območju dogaja tudi z ribojedimi pticami, kot sta siva čaplja in vodomec.