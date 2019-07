Gasilci Foto: BoBo

Policisti so bili o eksploziji in požaru v stanovanjskem bloku na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni obveščeni ob 7.30. Kot so sporočili s PU Murska Sobota je prišlo do eksplozije plinske jeklenke v stanovanju v spodnjem nadstropju, zato iz bloka evakuirali stanovalce. Lastnico stanovanja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih njeno življenje ni ogroženo.