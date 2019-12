V Britofu nadaljujejo preiskavo, zakaj je prišlo do eksplozije plina. Foto: Televizija Slovenija

V eksploziji sta bila poškodovana dva delavca, ki sta skušala odpraviti napako, zaradi katere je prišlo do uhajanja plina, in štirje otroci. Vse so oskrbeli v kranjski ambulanti za nujno medicinsko pomoč in jih prepeljali v ljubljanski klinični center.

"Tri otroke smo zadržali na zdravljenju, prav tako dva odrasla. Enega otroka smo lahko pustili v domačo oskrbo. Vsi poškodovanci so zunaj smrtne nevarnosti, ne potrebujejo intenzivne terapije. Šlo je za opekline po izpostavljenih delih telesa," je za Radio Slovenija povedal dežurni travmatolog Marko Jug.

Trenutne meritve kažejo ničelno koncentracijo plina. "Meritve so pokazale ničelno vrednost, če pa se bo vrednost začela dvigovati, bomo spet izvajali meritve in samo prepihovanje sistema. Za zdaj te dejavnosti niso potrebne, koncentracije plina ni več," je o trenutnih meritvah povedal poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev Andraž Šifrer.

Vzroke eksplozije v jašku bodo ugotavljali kriminalisti. Odsek ceste skozi Britof je bil pred kratkim popolnoma prenovljen, saj so v okviru projekta Gorki na tem območju gradili kanalizacijo in drugo infrastrukturo. Kje je nastala napaka in kdo bo v verigi izvajalcev in podizvajalcev odgovoren zanjo in za ogrožanje varnosti, bo pokazala preiskava.

Domnevno naj bi plin uhajal že večkrat. Policija prosi, naj okoliški prebivalci spoštujejo priporočila in naj ne kurijo odprtega ognja. Če zaznajo vonj po plinu, pa naj pokličejo številko 112.