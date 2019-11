Foto: BoBo

Kot piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so bili ob 0.05 obveščeni, da je na cesti Vintarjevec-Ravni Osredek v občini Šmartno pri Litiji osebno vozilo zapeljalo z vozišča in obstalo naslonjeno na drevo.

Gasilci PGD Litija in Kostrevnica so zavarovali kraj nesreče, v globeli našli poškodovanega voznika in povlekli vozilo nazaj na vozišče. Posredovali so tudi reševalci NMP Litija, vendar je voznik umrl na kraju nesreče, so še zapisali.