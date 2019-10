Kot je sporočila Gasilska brigada Ljubljana, so na Brilejevo ulico napotili 50 gasilcev, ki so pomagali predvsem pri evakuaciji stanovalcev. "Gasilci so iz dveh stanovanjskih blokov evakuirali približno 300 stanovalcev in zaprli del Celovške ceste," je za Radio Slovenija pojasnil Andrej Bolčina z Gasilske brigade Ljubljana.

Gasilci so skupaj z dežurnimi delavci Energetike Ljubljana zaprli plinske ventile in odpravili uhajanje plina. Vzrok še ni znan. Po približno eni uri so se stanovalci lahko vrnili v svoja stanovanja.