Na primorski avtocesti se je zgodila huda nesreča. Foto: BoBo

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so bili po prvih podatkih v nesreči udeleženi osebni avto, minibus in dve tovorni vozili. Prvo tovorno vozilo naj bi se ustavilo zaradi okvare, potem pa naj bi prišlo do naleta več vozil. Policisti še ugotavljajo vse okoliščine nesreče, prav tako identiteto oseb.

Z ministrstva za obrambo pa so sporočili, da je bilo v nesreči udeleženo tudi kombinirano vozilo Slovenske vojske. Kot so zapisali, v Slovenski vojski dogodek iskreno obžalujejo.



Po podatkih prometnoinformacijskega centra je med Postojno in Razdrtim proti Kopru še vedno zaprt vozni pas. Občasno so predvidene kratkotrajne popolne zapore. Nastajajo krajši zastoji, potovalni čas pa se podaljša za približno pet do deset minut.