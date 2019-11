V Postojni eksplozija v kanti za smeti

Bombologi bodo pregledali bližnjo okolico

MMC RTV SLO

Policija preiskuje podrobnosti eksplozije. Foto: BoBo

V Postojni je odjeknila eksplozija. . Po prvih podatkih je eksplodiralo ponoči, in sicer v kanti za smeti. Kosi so prileteli približno 10 metrov v stekla knjižnice, ki so se razbila, prav tako je v knjižnico priletel pokrov te kante.