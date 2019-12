V prometni nesreči v Mariboru umrl en človek, trije so ranjeni

Vzrok nesreče še ni znan

MMC RTV SLO

Peška je cesto pravilno prečkala na prehodu za pešce. Foto: BoBo

V ponedeljek pozno zvečer se je v križišču hitre ceste in Ptujske ceste v Mariboru zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl en človek, tri ranjene so prepeljali v UKC Maribor, so sporočili s PU-ja Maribor.