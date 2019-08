Nesreča se je zgodila okoli 10. ure, v njej pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Slovenskih železnic. Preiskava še poteka. Neuradno je slišati, da vzrok za nesrečo ni infrastruktura, ampak bi lahko šlo za napako na vagonih.

Ker bo proga proti Celju do preklica zaprta, prihaja do zamud v potniškem prometu. Za potnike so organizirali nadomesti avtobusni prevoz.