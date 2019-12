Okoliščine uhajanja plina so pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti. Foto: BoBo

Evakuirali so deset ljudi. Kot je za naš radio povedal tržiški župan Borut Sajovic, jih je večina prespala pri sorodnikih in prijateljih, nekaj jih je uporabilo počitniške zmogljivosti. Dodal je: "Od koncesionarja pričakujem, da napako odpravi in zadeve uredi".

Koncesionar na območju Tržiča je po naših informacijah Petrol Zemeljski plin. Prebivalcem pristojni preventivno odsvetujejo uporabo odprtega ognja, pozorni naj bodo tudi na morebiten močnejši vonj po plinu.

Na območju Britofa pa bodo danes strokovnjaki mariborskega inštituta vnovič preverjali vsebnost plina v jaških in zemljini. Potem bodo pristojni odločili, ali bo cesta še naprej zaprta.

Zadevo so pod drobnogled vzeli tudi kriminalisti. V Tržiču bodo tako nadaljevali preverjanje okoliščin uhajanja plina, aktivnosti pa bodo nadaljevali tudi v Britofu, je sporočil Bojan Kos s PU-ja Kranj. Območji ostajata zaprti za nepooblaščene osebe.