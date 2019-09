Vsi poškodovani rudarji že v domači oskrbi

Proizvodnja v rudniku poteka normalno

MMC RTV SLO, STA

Proizvodnja v rudniku že od srede popoldan normalno poteka, gmotna škoda pri nesreči ni nastala. Foto: BoBo

Vseh 11 rudarjev Premogovnika Velenje, ki so bili poškodovani v nesreči v sredo in so bili oskrbljeni v bolnišnici, so že v domači oskrbi, so potrdili v premogovniku. Proizvodnja v velenjskem rudniku pa od popoldneva v sredo poteka normalno.