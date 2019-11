Foto: Gasilska brigada Ljubljana

Danes nekaj po 8. uri se je na ljubljanski obvoznici, pred predorom Golovec proti Štajerski zgodila huda prometna nesreča. Po do zdaj zbranih obvestilih sta bila v njej udeležena voznika osebnega in tovornega vozila s cisterno, v kateri ni bilo nevarnih snovi, a je v nesreči prebilo ograjo in padlo z viadukta.

Policisti informacije o nesreči še zbirajo. Na kraju nesreče so reševalne službe in gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana s sedmimi vozili ter gasilci iz PGD Grosuplje z dvema voziloma.