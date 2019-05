Zdavniki naj bi v zameno za naročanje pri določenem dobavitelju prejemali denar. Foto: BoBo

Skupno je obtoženih 15 fizičnih in ena pravna oseba. O krivdi se bodo ,lahko izrekli prvi trije in sicer Vane Antolič, Nataša Faganeli in Jana Šturm. Za Marina Tadiča in Moniko Sonc pa je zadeva končana, saj je kazenski pregon zastaral. Sodišče je zanju že izdalo sklep o ustavitvi kazenskega postopka.

Gre za doslej največjo korupcijsko afero v zdravstvu. Obtožnica specializiranega tožilstva obsega dobrih 500 strani, pravnomočna je postala sredi marca. Prvi predobravnavni narok je sklican za danes, ta teden bo potekal še eden in nato do začetka junija še pet. Ključni očitek iz obtožnice je, da so zdravniki na svoje osebne račune doma in v tujini prejeli denar, kot protiuslugo pa še naprej naročali izdelke pri določenem dobavitelju.

Kriminalisti naj bi ob hišnih preiskavah decembra 2013 našli kar nekaj obremenilnega gradiva, med drugim tudi gotovino in pri enem zdravniku celo zlate palice domnevno kupljene z umazanim denarjem.

Prvi bo pred sodnico stopil predstojnik ljubljanske ortopedije Vane Antolič. Kot smo izvedeli je v pismu vodjem klinik na UKC Ljubljana zatrdil, da ni kriv. Pojasnil je za 20 tisoč evrov donacij, ki so bile sicer res nakazane na račun društva za razvoj ortopedij, a kot je zapisal so bila vsa sredstva dokazljivo porabljena za obnovo operacijske dvorane na kliniki. Antolič je zapisal še, da si bo še naprej prizadeval za donacije ortopedski kliniki.

O krivdi pa naj bi se izrekla tudi vodja lekarne v Valdoltri Nataša Faganeli in Jana Šturm, iz dobaviteljske strani. Sicer se bodo do konca meseca na sodišču zvrstili še ortopedi Robert Cirman, Gregor Kavčič, Karel Fokter in Rok Vengust, nevroradiolog Zoran Miloševič, radiolog Jožef Matela, travmatolog Miodrag Vlaoviič . Na dobaviteljski strani je med obtoženimi Darko Žarfan, kot pravna oseba pa podjetja Advanta - prodaja medicinskih pripomočkov.