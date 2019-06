Gasilci so obvestilo o požaru prejeli, ko se je ogenj že zelo razširil. Direktorica vrtca Viktorija Kovačič je za radio povedala, da je bilo v petek, ko so odhajali domov, še vse v redu in da ne ve, kaj bi lahko zagorelo.

Požar v Mariboru! Gori Waldorfski vrtec na Valvasorjevi! Požar gasi 5 gasilskih društev in mariborski poklicni gasilci. Direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer nam je po telefonu potrdil, da gori Waldorfski vrtec, kaj več pa za zdaj ni mogel povedati. Objavil/a Radio Maribor dne Sobota, 29. junij 2019