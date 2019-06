Foto: BoBo

Zaradi požara v podjetju za predelavo izolacijskih materialov Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici je nastal velik oblak dima, zato bodo na območju danes zaprte tri šole in dva vrtca. Pristojni pravijo, da nevarnosti za zdravje prebivalcev ni, pozivajo pa k zaprtju prostorov.

Podrobnejše analize zraka in vode bodo znane danes.

Požar so okoli druge ure ponoči pogasili, zaradi prašnih delcev in dima pa bodo danes zaprte šole v Cerknici, na Rakeku in v Begunjah, pa tudi vrtca v Cerknici in na Rakeku. Varstvo bodo organizirali le za tiste otroke, ki ne morejo ostati doma, poroča Radio Slovenija.

Požar v Fragmatu