Gasilci so postavili požarno stražo. Foto: BoBo

Zaradi požara v podjetju Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici je nastal velik oblak dima, zato bodo na območju danes zaprte tri šole in dva vrtca. Pristojni pravijo, da nevarnosti za zdravje prebivalcev ni, pozivajo pa k zaprtju prostorov.

Celotno območje požara je zdaj zaprto zaradi kriminalistične preiskave, smrad pa ni več tako močan. Kot so opozorili v Civilni zaščiti Cerknica, bo sicer dim v zraku prisoten tudi danes. Okoliške prebivalce zato prosijo, da imajo zaprta okna in ne uživajo zelenjave z vrtov oz. to pred zaužitjem temeljito operejo.

Prve analize kažejo, da nevarnosti ni

Ponoči so gasilci požar uspešno omejili, poškodovan ni bil nihče, a ker se dim tekom dneva še ne bo polegel, so pristojni sprejeli več ukrepov. Z ognjem se je borilo okoli 250 gasilcev iz kar šestih gasilskih zvez, ki so požar ponoči omejili in postavili požarno stražo. V zrak je šlo veliko dima, a prve raziskave ekološkega laboratorija z mobilno enoto kažejo, da ni večje nevarnosti za zdravje ljudi, a do podrobnejših analiz okoliškim prebivalcem vseeno svetujejo, naj se obnašajo, kot da gre za nevarne snovi.

Okna naj bodo zaprta

Okna naj bodo zaprta, ljudje pa naj se zadržujejo v zaprtih prostorih in predvsem, naj zunaj ne opravljajo težjih del. Prav tako ni primerno uživanje zelenjave z vrtov oz. naj jo vsaj res temeljito operejo, opozarjajo cerkniški gasilci, je iz Cerknice za TV Slovenija sporočila Alenka Bevčič.



Z analizami vpliva požara in nevarnih snovi na vodo in zrak bodo sicer nadaljevali, rezultati pa naj bi bili znani okoli 12. ure.

Pogorišče. Foto: BoBo

Zaprte šole in vrtci

Zaradi požara bodo zaprte šole v Cerknici, na Rakeku in v Begunjah, pa tudi vrtca v Cerknici in na Rakeku. Učenci, ki nimajo druge možnosti, lahko v šolo vseeno pridejo, saj bodo organizirali varstvo, vozijo pa tudi šolski avtobusi.

Obvezno prekuhavanje vode

Komunala Cerknica je obvestila porabnike pitne vode iz naselij Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Goričice, Grahovo, Ivanje selo, Lipsenj, Martinjak, Otok, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Unec, Zelše, Žerovnica, Gorenje Jezero in Laze, da je treba do preklica pitno vodo preventivno prekuhavati. Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrite z usedanjem in nato filtrirajte, še svetujejo v podjetju.

Pogorišče sta si že včeraj ogledala tudi minister za okolje Simon Zajc in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. V Cerknico pa danes dopoldne v spremstvu predstavnikov Uprave RS za zaščito in reševanje prihaja tudi premier Marjan Šarec.

Kot je včeraj pojansil župan Cerknice Marko Rupar, je ogenj v podjetju, kjer izdelujejo izolacijske plošče iz polistirena, najprej zajel glavni stroj in se nato razširil v skladišče. Fragmatov obrat je bil star le nekaj let, podjetje pa je proizvodnjo v Podskrajnik preselilo iz Sodražice.

Po požaru v Fragmatu v Cerknici