Zaradi suma poskusa uboja tujca pridržali mlajšega moškega

Sumijo ga tudi velikih tatvin

Ajdovščina - MMC RTV SLO

Policisti so mlajšega moškega pridržali konec tedna. Foto: MMC RTV SLO

Pred dnevi je mlajši osumljenec v Ajdovščini z nožem napadel državljana Francije in ga poškodoval. Policisti so ga konec tedna prijeli in pridržali zaradi suma poskusa uboja.