Z belimi črkami je na modrem pasu izpisano ime portala DOSTOPNO. Levo od napisa je bela silhueta fanta s piščalko in napis RTVSLO. Foto: Dostopno.si

Pri prenovi portala smo se odločili za minimalistično vizualno podobo, ki smo jo prilagodili standardom in priporočilom za večjo vsebinsko in oblikovno dostopnost. Največja novost je zamenjava ikon, s katerimi označujemo posamezne tehnike dostopnosti. Evropska zveza javnih radiotelevizij si prizadeva, da bi se poenotila raba simbolov, ki označujejo določene tehnike dostopnosti. Danska radiotelevizija DR je pred nekaj leti te simbole razvila in jih dala na prosto uporabo. Te simbole prevzemamo tudi na portalu www.dostopno.si.

Simboli tehnik dostopnosti

[=] PODNAPISI

[O] ZVOČNI PODNAPISI

[··] ZVOČNI OPIS

[<] ZNAKOVNI JEZIK

Simboli tehnik dostopnosti za podnapise, zvočne podnapise, zvočni opis in znakovni jezik. Foto: Dostopno.si

Simboli so abstraktni, vendar enostavno berljivi in jih je mogoče napisati z navadno tipkovnico.

Vsebina portala Dostopno.si

Na spletnem portalu www.dostopno.si lahko berete članke s področja življenja, pravic, dela in vključevanja v družbo oseb z invalidnostjo, obenem pa je portal tudi zbirališče vseh radijskih in televizijskih oddaj, ki vključujejo te tematike v svoje vsebine, ter oddaj, ki so opremljene s posebnimi tehnikami dostopnosti. Na portalu so na voljo na ogled in poslušanje oddaje z zvočnimi opisi in zvočnimi podnapisi, ki so v prvi vrsti namenjene ljudem z okvaro vida, ter oddaje s tolmačem v znakovni jezik ter oddaje s podnapisi za gluhe in naglušne gledalke in gledalce. Portal omogoča tudi hiter dostop do oddaj Prisluhnimo tišini, ki nastajajo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in so narejene v slovenskem znakovnem jeziku. V rubriki Napovedi pa vas obveščamo o radijskih in televizijskih oddajah, osredotočenih na te tematike, in o oddajah, opremljenih s tehnikami dostopnosti.

Na portalu bo posodobljen tudi iskalnik vsebin po posameznih sekcijah, vsem tekstovnim prispevkom pa boste v kratkem z vklopom gumba Preberi lahko tudi prisluhnili.

Vstopna stran prenovljenega spletnega portala Dostopno.si. Na vrhu je z belimi črkami na modrem pasu izpisano ime portala DOSTOPNO. Pod njim je razporejenih nekaj člankov. Foto: Dostopno.si

Služba za dostopnost programov RTV Slovenija

Spletni portal www.dostopno.si urejamo in pripravljamo v Službi za dostopnost programov RTV Slovenija. Služba za dostopnost programov je bila na RTV Slovenija ustanovljena leta 2018, čeprav se z dostopnostjo ukvarjamo že vrsto let. V Službi za dostopnost programov se ukvarjamo s tremi področji: prizadevamo si za čim bolj inkluzivno umeščenost tematik s področja življenja invalidov v oddaje naših radijskih in televizijskih oddaj; uvajamo in razvijamo tehnike dostopnosti, kot so zvočni opisi in zvočni podnapisi, podnaslavljanje ter opremljanje oddaj s tolmačem v slovenski znakovni jezik; sodelujemo pri mednarodnih projektih, ki jih financira Evropska unija in so namenjeni razvoju tehnik dostopnosti in novih televizijskih in radijskih formatov, obenem pa smo aktivni tudi v Evropski mreži nacionalnih radiotelevizij (EBU), kjer sodelujemo v posebni skupini strokovnjakov za dostopnost (EBU Access Services Experts Group). Pri svojem delu tesno sodelujemo z invalidskimi organizacijami in društvi ter tudi z javnimi institucijami, ki pokrivajo ta področja.

Sodelavci Službe za dostopnost spremljamo aktualne dogodke na vseh področjih življenja invalidov od zakonodajnega do družabnega in kulturnega in o tem dosledno in etično poročamo v naših prispevkih na spletnem portalu www.dostopno.si, ki ga ustvarjamo in urejamo. Temeljni cilj portala www.dostopno.si je, da je pregleden, aktualen in enostavno dostopen ljudem z različnimi oviranostmi. Pripravljen je v skladu s standardi in priporočili za večjo dostopnost ter vsebinsko in oblikovno prilagojenost.

Za konstruktivne kritike, spodbude in predloge smo dostopni na e-naslovu: dostopno@rtvslo.si