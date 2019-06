Foto: Erasmus mladi podjetniki

Ali je torej poslovna ideja dovolj za participacijo? Sebastjan Rosa iz Centra za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem, kjer so nosilci slovenskega dela projekta izpostavlja »da je to načeloma dovolj, je pa res, da je poslovno idejo potrebno nekako ubesediti v obliki poslovnega načrta. Le-ta je eden izmed sestavnih delov elektronske prijave v program Erasmus za mlade podjetnike in po navadi, tisti ali tista, ki že ima poslovno idejo, potem zna tudi primerno oblikovati poslovni načrt, do te mere, da je ustrezen za sodelovanje pri tem programu.«

Pri poteku prijave in splošnih informacijah pa vam je med drugimi na voljo tudi Kreativni center Poligon v Ljubljani. Luka Piškorič iz Poligona dodaja, da "poligon tukaj igra, podobno kot Univerza na Primorskem, vlogo posredniške organizacije. Mi smo tisti, ki te prijave pregledujemo in se ukvarjamo s promocijo samega programa. V Poligonu tudi pridobivamo potencialne kandidatke oziroma kandidate za te izmenjave, predvsem pa tudi iščemo in pomagamo denimo vzpostaviti vezi v drugih evropskih državah." Gre torej za pomoč pri samem postopku registracije in potem tudi izmenjave.

Obstajajo tudi različne informacijske točke in regijski informacijski centri. Rosa izpostavlja, da "regionalne stvari niso pogojene, imamo pa v Sloveniji vsekakor pet posredniških organizacij, v Ljubljani, Kopru in Kranju. Gre za vstopne točke v program Erasmus mladi podjetniki." Mladim, pa tudi že izkušenim podjetnikom, ki želijo sodelovati pri tem programu, pomagajo skozi celoten proces, kar pomeni, da se tisti, ki želijo sodelovati, le obrnejo na eno izmed posredniških organizacij in tam ali z njihovo pomočjo opravijo vse potrebno.

Tudi v Kreativnem centru Poligon so na voljo prostor, kontakti in pomoč. Piškorič ob tem izpostavlja, da » jim mi predvsem dajemo podporo pri pripravi te prijave, pomagamo in svetujemo kako pripraviti dober poslovni načrt, ki bo ustrezal pogojem za prijavo v program Erasmus mladi podjetniki. Največ dela oziroma osredotočenja pa je pri iskanju primernega gostitelja v tujini.« Skratka, želijo si, da bi bile te izmenjave dobro organizirane in da bi se mladi podjetniki kar največ naučili od svojih gostiteljev v tujini in s tem pridobili koristne izkušnje. Gre pa tudi za ustvarjanje novih možnosti za nadaljnja sodelovanja, prav zato pa je izbor teh gostiteljev v tujini tako zelo pomemben, da se lahko gostovanje v tujini v največji meri tudi izkoristi.

Sodelovanje z večjimi oziroma srednje velikimi podjetji je prav tako možno, čeprav Sebastjan Rosa dodaja, da »lahko mladi podjetnik na izmenjavi tudi tam kaj pomaga in da podjetnik gostitelj tudi pričakuje, da bo nekaj dobil od mladega oziroma bodočega podjetnika. Tukaj mislim predvsem na sveže ideje in znanje, ki jih ta kandidat prinese v to podjetje oziroma temu izkušenemu podjetniku. V končni fazi mora priti do win-win situacije, tako za mladega, kot za izkušenega podjetnika na drugi strani.« To pomeni, da si skozi program usposabljanja, ki ga skupaj pripravijo sami, na nek način definirajo vsebine in aktivnosti, ki so vsem v korist.

Letos mineva 10 let od začetka programa Erasmus mladi podjetniki, kar pomeni, da je program utečen, čeprav je morda v Sloveniji še zmeraj opaziti, da je morda premalo prepoznan. Je pa res, kot dodaja Rosa, da »ob 10 obletnici pomislimo tudi na to, da se je program prijel in da izmenjave dobro potekajo in da je bilo realiziranih že preko 7500 izmenjav. Zato še posebej apeliramo na podjetnike, da razmislijo o tem kako se pogosteje in intenzivneje odločiti za sodelovanje v programu Erasmus za mlade podjetnike.«

Izmenjava lahko traja od 1 do 6 mesecev, a Luka Piškorič iz Poligona pravi, da "gre največkrat sicer za tri mesečno izmenjavo, kar je na nek način tudi optimalno obdobje v katerem lahko nekdo biva v tujini in se nato vrne domov razvijati svojo poslovno idejo."

Več o projektu Erasmus mladi podjetniki lahko izveste na uradni spletni strani projekta.

Evropski program Erasmus za mlade podjetnike sicer je ustanovila Evropska komisija pred 10 leti. Izmenjavo bodočemu ali mlademu podjetniku delno financira Evropska komisija sama v obliki mesečnih pavšalnih sredstev, ki se določijo glede na standard bivanja države v kateri poteka usposabljanje. Vrednost celotnega projekta Erasmus za mlade podjetnike pa je nekaj več kot 55 milijonov evrov.