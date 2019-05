Foto: Reuters

Nevladna organizacija Avaaz ocenjuje, da je zlonamerno vsebino na dan videlo šest milijonov uporabnikov Facebooka, oziroma, 533 milijonov uporabnikov v zadnjih treh mesecih.

Avaaz je odkril kar 500 sumljivih strani in skupin, ki so širile sporno vsebino propagande desničarskih strank v Nemčiji, Franciji, Združenemu kraljestvu, na Poljskem in v Italiji. O tem so Facebook tudi opozorili.

Facebook odstranil le nekaj profilov

Facebook je odstranil 77 spornih strani, ki so imele skupno 5,9 milijona sledilcev. Prav tako so zaprli strani 230 uporabnikov. Za primerjavo, Facebook stran Italijanske lige, nemške stranke AfD, španske Vox, poljske PiS, francoski Nacionalni zbor Marine Le Pen in britanska stranka brexit imajo skupno dva milijona sledilcev.

"A to še zdaleč ni dovolj, izvedli so le krizno operacijo. Izvesti bi mogli popoln pregled nad vsebinami, ne pa, da namesto njih to počnemo 'čudežni palčki'. Zato Facebook pozivamo, naj opravi svoje delo," so dejali v organizaciji po poročanju portala DW.

Potvarjanje resnice

Avaaz pri tem izpostavlja propagando v Italiji, ki podpira stranko vodje populistične Lige italijanskega premierja Mattea Salvinija. Na videoposnetku so vidni domnevno prebežniki, in razbijajo policijski avtomobil. Čeprav je posnetek načrtovan, informacija pa označena za lažno, je bil posnetek na Facebooku "široko deljen".

V Španiji so zaznali spletno stran, ki je uporabnike pridobivala celo z zvijačo, in sicer tako, da je spreminjala svoje ime. Od prvotne strani, domnevno namenjene gledanju filmov (watchmoviesforfree.es), se je stran postopoma začenjala preimenovati v 'Glej filme' (Watch Movies, Movies of Spain), na koncu pa se je stran imenovala 'Boj za Španijo' (Fight for Spain).

V Nemčiji pa je skupina zaznala objavo svastike, kot znak podpore Ursuli Havenberk, ki zanika holokavst. Član AfD-ja Peter Schmalenbach je celo delil lažne citate glede migracij, ki jih je pripisal kar prvemu podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu, ki naj bi hotel "izbrisati" evropske države.