Že v uvodnem nagovoru je zavrnil očitke na svoj račun in poudaril, da vladavina prava vključuje tudi domnevo nedolžnosti, dokler ni dokazana krivda.

Proti Reyndersu poteka preliminarna preiskava zaradi obtožb o pranju denarja pri gradnji belgijskega veleposlaništva v DR Kongo, orožarskem dogovoru s Kazahstanom in o nepravilnostih pri dodeljevanju dveh milijard evrov finančne pomoči Libiji.

Reynders je poudaril, da se lahko vsakomur zgodi, da postane tarča korupcijskih očitkov ene osebe. Belgijske oblasti so tik pred zaslišanji ustavile preiskavo proti njemu zaradi očitkov glede korupcije in pranja denarja v DR Kongo. Nato je nekdanji obveščevalec Nicolas Ullens, ki je sprožil že prvo preiskavo, podal novo ovadbo.

Nova pritožba po navedbah Ullensa temelji na 18 poročilih obveščevalnih služb med letoma 2009 in 2015, ki Reyndersa in druge vladne uslužbence obtožujejo pranja denarja. Belgijsko državno tožilstvo je obtožnico predalo bruseljskemu tožilstvu.

Ullens je za Reuters dejal, da preprosto ni prav, da bi Reynders postal novi komisar za pravosodje. Nekdanji agent je lani po 11 letih zapustil obveščevalno službo VSSE z razlago, da organizacija ni več transparentna.

61-letni liberalec Reynders, ki je po izobrazbi pravnik, ima bogate ministrske izkušnje. Minister je brez prekinitve od leta 1999. Do leta 2011 je bil v šestih različnih vladah finančni minister, od tedaj do imenovanja za komisarskega kandidata je zunanji minister, od nedavne vladne krize je pristojen tudi za obrambo.

Belgijec suvereno odgovarjal na vprašanja

Številna vprašanja med zaslišanjem so se nanašala na vladavino prava, zlasti na načrtovan nov mehanizem za obrambo te temeljne evropske vrednote. Belgijec je na vprašanja članov odborov za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter pravne zadeve odgovarjal suvereno, v francoščini, nizozemščini in angleščini.

Zatrdil je, da bo spodbujal kulturo vladavine prava in si prizadeval, da bo nov mehanizem s polno paro deloval v prihodnjem letu. Pokrival bo vse članice s poudarkom na tistih, kjer je zaznati največje težave.

"Naša osnovna naloga je zavarovati mir in temeljne vrednote, saj je to ključno tudi za zagotovitev zaupanja državljanov v evropski projekt," je še izpostavil Belgijec, ki bo nad vladavino prava bdel skupaj s podpredsednico za vrednote in transparentnost Vero Jourovo.

Nadaljevanje prakse s 7. členom pogodbe EU- ja

Evropska poslanka iz Nemčije Katarina Barley iz vrst socialdemokratov ga je vprašala, zakaj tako malo poudarka namenja procesu po 7. členu pogodbe EU-ja, ki je v teku v primeru Poljske in Madžarske ter lahko vodi v odvzem glasovalnih pravic kršiteljici temeljnih vrednot. Zatrdil je, da bo nadaljeval dosedanjo politiko in da je pripravljen po potrebi ta člen uporabiti tudi v drugih primerih.

V njegovo domeno sodi tudi varstvo potrošnikov, pri čemer je med drugim obljubil, da bo bdel nad tem, da v Evropi ne bo proizvodov dvojne kakovosti, da bo varoval ranljive potrošnike ter si prizadeval za uvedbo in razširitev možnosti skupinske tožbe po vsej EU.

Reyndersovo zaslišanje je bilo zaradi izpada električne energije prekinjeno za približno pol ure in preseljeno v drugo dvorano.