Parlament se bo sestal ob 12.30 po srednjeevropskem času, poslanci pa bodo razpravljali o nujnih zadevah in vprašanjih. Na dnevnem redu ne bo vprašanj premierju, ki jih poslanci običajno postavljajo vsako sredo. Britanski premier Boris Johnson je zato predčasno zapustil vrh Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku.

Vrhovno sodišče je v torek razsodilo, da je bila odločitev Johnsona o prorogaciji oziroma o prekinitvi dela parlamenta, in to pred rokom za brexit, 31. oktobra, nezakonita in zato neveljavna. Johnson se z razsodbo sicer "globoko ne strinja", jo bo pa spoštoval.

Pozivi k odstopu

Številni poslanci, tudi vodja laburistov Jeremy Corbyn, zahtevajo njegov odstop in sklic predčasnih volitev, česar Johnson ne namerava storiti.

Predsednica vrhovnega sodišča Brenda Hale je v torkovi obrazložitvi razsodbe poudarila, da pri tem ne gre za vprašanje, kdaj in pod kakšnimi pogoji je Kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, ampak gre za nezakonito ustavitev dela parlamenta.

Johnson še vedno 'prisega' na 31. oktober

Johnson je začasen suspenz parlamenta predlagal konec avgusta, češ da ga potrebuje za predstavitev programa dela nove vlade, kraljica Elizabeta II. pa ga je odobrila oziroma podpisala. Prekinitev se je začela 10. septembra in naj bi trajala do 14. oktobra. A vseh enajst sodnikov vrhovnega sodišča je soglasno razsodilo, da je premierjeva odločitev neveljavna in da parlament ni suspendiran.

Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU-ja brez dogovora, premierja obtožujejo, da je bil namen prekinitve dela parlamenta predvsem zajeziti njihova prizadevanja, da bi tak izstop preprečili. Johnson je odločen, da bo Združeno kraljestvo iz EU-ja izstopilo 31. oktobra 2019.