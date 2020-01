Ursula von der Leyen je na obisku v Londonu še pred srečanjem z Borisom Johnsonom predavala na ugledni London School of Economics. Foto: Reuters

"Pogovori bodo težki in vsaka stran bo naredila, kar je najbolje zanjo," je povedala predsednica Evropske komisije v nagovoru na londonski School of Economics.

Brez podaljšanja prehodnega obdobja po koncu leta 2020, ki mu britanski premier Boris Johnson nasprotuje, "ni mogoče pričakovati, da bi dosegli strinjanje glede vseh vidikov našega novega partnerstva", je poudarila von der Leyenova. "Treba je izbrati prioritete," je še dejala von der Leyenova, ki je optimistična. Dodala je, da je EU "pripravljen delati noč in dan".

"Delali bomo za rešitve, ki bodo ohranile celovitost EU-ja, njegovega enotnega trga in carinske unije. Pri tem ne more biti kompromisov," je izpostavila. EU je po njenih besedah pripravljen sprejeti novo partnerstvo brez carin, kvot in dampinga.

Bosta VB in EU res ostala najboljša prijatelja?

"Resnica je, da naše partnerstvo ne more biti in ne bo takšno kot doslej. In tudi ne bo tako tesno kot doslej," je še dejala von der Leyenova. Povedala, je da bo novo partnerstvo več kot samo trgovina. Vključevalo bo tudi boj proti podnebnim spremembam, varovanje podatkov, energetiko, promet, vesolje, finančne storitve in varnost, je pojasnila.

"Ko se bo 1. februarja zdanilo, bosta EU in Združeno kraljestvo ostala najboljša prijatelja in najboljša partnerja. Vezi med nami so nezlomljive," je poudarila Nemka na čelu Evropske komisije.

Šele prvo srečanje von der Leyen‒Johnson

Von der Leyenova, ki jo v Londonu spremlja glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier, ima na programu prvo srečanje z britanskim premierjem, odkar je 1. decembra prevzela vodenje Evropske komisije. V Bruslju so pred pogovori zatrdili, da med temami pogovorov ne bodo prihodnji trgovinski dogovori.

Na Downing Streetu so medtem v torek zvečer poudarili, da bo britanski premier na srečanju ponovil, da ne namerava podaljšati prehodnega obdobja, ki se v skladu s trenutnimi načrti izteče konec leta. Mogoče ga je podaljšati enkrat za eno ali dve leti.