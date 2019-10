Pot proti EU-ju ostaja za zdaj za Severno Makedonijo in Albanijo zaprta. Foto: EPA

Med razpravo je zakrožil osnutek sklepov, po katerem naj bi odločitev preložili na pomlad naslednje leto, in sicer naj bi jo sprejeli do vrha o Zahodnem Balkanu, ki je predviden maja v Zagrebu. Evropska komisija pa naj bi do januarja prihodnje leto predlagala reformo širitvenega procesa.

Vendar pa po neuradnih navedbah velika večina članic, ki se je zavzemala za zeleno luč za obe državi, ni želela podpreti takšnih sklepov, saj je menila, da je bolje nič kot takšni sklepi.

Začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo po neuradnih informacijah še vedno nasprotuje le Francija, glede Albanije pa imata zadržke še Nizozemska in Danska. Položaj je torej ostal enak, kot je bil v torek na zasedanju ministrov EU-ja za evropske zadeve.

Informacije po koncu zasedanja so bile zelo skope in sklepov ni, zato ni jasno, kakšni so nadaljnji koraki.

Po nekaterih neuradnih navedbah bi lahko voditelji v okviru sklepov po koncu tokratnega dvodnevnega vrha sprejeli tako imenovani postopkovni sklep glede Severne Makedonije in Albanije, v katerem bi zapisali, da so o tem razpravljali in da se k temu vprašanju vračajo na naslednjem zasedanju.