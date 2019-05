Foto: Zavod Ars Viva

Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, velja projekt za odlično priložnost za razvoj novih turističnih produktov, ki se osredotočajo na posebno nišno skupino turistov.

Veliko Evropejcev potuje, obstajajo pa tudi drugi, za katere je mobilnost problem. In prav teh potreb se loteva t. i. dostopni turizem. To je hitro razvijajoča se panoga, namenjena ljudem s posebnimi potrebami, ki potrebujejo večjo dostopnost za neodvisno in dostojanstveno uporabo turističnih storitev in produktov, ne glede na naravo posebnih potreb.

Prvi zametki dostopnega turizma v Sloveniji so povezani z zdravilišči, kjer se je izvajala predvsem rehabilitacija invalidnih oseb, ne pa toliko turistična ponudba za invalide, vključno z možnostjo spoznavanja naravne in kulturne dediščine.

Šest slovenskih lokalnih akcijskih skupin je videlo tako velike možnosti v skupnem odzivu na smernice o razvoju dostopnega turizma v Evropi, pove Urša Telič Miler, direktorica Zavoda Ars Viva, ki je vodilni partner projekta in spada k skupini Notranjska: "Tukaj so še LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS v objemu sonca, Partnerstvo LAS Zasavje in LAS po poteh od dediščine Turjaka do Kolpe.''

Predstavitev naravne in kulturne dediščine

S projektom želijo na inovativen, zanimiv način ter z uporabo novih tehnologij predstaviti naravno in kulturno dediščino ranljivim skupinam: "To so gibalno ovirane osebe, starejši, predstavniki ranljivih skupin, kot so gluhi, slepi in slabovidni. Poleg tega želimo s tem projektom tudi ohraniti in zavarovati izginjajočo naravno in kulturno dediščino za prihodnje generacije,'' pojasni Telič Milerjeva.

Po njenih besedah si bodo partnerji projekta pri prikazovanju dostopnosti krajev in točk pomagali z eno tehnologijo: "Uporabili bomo 360-stopinjske kamere, s katerimi bomo posneli različne lokacije, tako kulturne kot naravne kulturne dediščine. Nastali videoposnetki bodo gledalcu oz. uporabniku dejansko omogočili vstop v virtualno resničnost. S pametnim telefonom si bo lahko to vsak pogledal, na voljo pa bodo tudi mobilne enote z virtualnimi očali in vso potrebno aparaturo. To novo tehnologijo želimo pripeljati tudi v domove za ostarele, šole in vrtce.''

Vsak od partnerjev si je izbral neko lokalno posebnost, ki jo želi predstaviti ranljivim skupinam ljudi: ,,Na Notranjskem bomo predstavili pogled z vrha Snežnika, predstavljena bo tudi vožnja s flosom, na Pivškem bodo predstavili presihajoča jezera v preletu jastreba, prav tako Ledeno jamo v goriški regiji, omogočili bomo virtualni sprehod skozi jamo rudnika Trbovlje - Hrastnik, ne nazadnje pa bodo predstavljene tudi nekatere rokodelske spretnosti in obrti z območja Ribnice,'' pove Telič Milerjeva.

Interaktivni turizem

Projekt Interaktivni turizem za vse se bo končal konec tega leta, še doda Urša Telič Miler, direktorica Zavoda Ars Viva, ki je vodilni partner projekta: "Prvih šest mesecev se bomo osredotočali predvsem na tržno raziskavo, pripravo vsebin in snemanje lokacij kulturne in naravne dediščine. V drugem delu projekta pa bodo v ospredju promocijske dejavnosti, in sicer predstavitev integriranega turističnega produkta ter prenos znanja o novih tehnologijah na različne ciljne skupine, zlasti na mlade.''

Vrednost projekta Interaktivni turizem za vse znaša nekaj manj kot 400.000evrov, od tega bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeval okrog 256.000 evrov.

Razvoj projekta, vključno z dostopnimi točkami izbrane naravne in kulturne dediščine, bomo lahko spremljali na spletnih straneh posameznih partnerjev.