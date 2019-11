EU namreč zaradi spornih volitev maja 2018 odrekajo legitimnost predsedniku Maduru.



Sankcije, ki zdaj veljajo do 14. novembra 2020, vključujejo embargo na orožje in opremo, ki se lahko uporablja za notranjo represijo, ter prepoved potovanja v unijo in zamrznitev premoženja za 25 predstavnikov režima, odgovornih za kršitve človekovih pravic oziroma spodkopavanje vladavine prava v Venezueli.

Ukrepi so ciljno usmerjeni, ne škodijo prebivalstvu

S tem želi unija spodbuditi demokratične rešitve za zagotovitev politične stabilnosti v državi in naslovitev potreb prebivalstva. Ukrepi so ciljno usmerjeni, prožni, reverzibilni in zasnovani tako, da ne škodijo prebivalstvu, poudarjajo v EU.

Madura podpirajo venezuelska vojska, Kitajska in Rusija



Pritisk na Madura tako krepi tudi unija, potem ko so ZDA minuli teden kaznovale še pet venezuelskih uradnikov in obljubile maksimalen pritisk na režim, ki mu zaradi spornih volitev tako v ZDA kot v EU odrekajo legitimnost. Kljub pritisku z Zahoda in iz Latinske Amerike pa Maduro ohranja podporo venezuelske vojske, Kitajske in Rusije. Država je v primežu bitke za prevlado med režimom in opozicijo pod vodstvom bivšega predsednika parlamenta Juana Guaidoja, ki so ga številne države priznale za začasnega predsednika Venezuele.

Venezuelo zapustilo 4,5 milijona prebivalcev

Venezuelo hromita gospodarska in politična kriza, ki ji ni videti konca. Državo je po uradnih podatkih zapustilo okoli 4,5 milijona Venezuelcev, večina je odšla v druge latinskoameriške ali karibske države. Številka bi se lahko prihodnje leto povzpela do 6,5 milijona.

EU zapretila Turčiji zaradi načrtovanega vrtanja nafte in plina v "ciprskem" morju

Poleg sankcij proti Venezueli so zunanji ministri sprejeli še pravni okvir za za sankcije proti posameznikom in podjetjem v Turčiji, odgovornim za nezakonito vrtanje nafte in plina v ciprskem morju. Za zdaj sicer še niso kaznovali nobenega posameznika ali podjetja.



Pravni okvir omogoča kaznovanje fizičnih oseb z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja v unijo ter kaznovanje pravnih oseb z zamrznitvijo premoženja. Poleg tega prepoveduje fizičnim in pravnim osebam v EU financiranje kaznovanih posameznikov ali podjetij. EU lahko kaznuje fizične ali pravne osebe, odgovorne za dejavnosti, ki jih Ciper ne dovoli v svojem teritorialnem morju, izključni gospodarski coni ali epikontinentalnem pasu, pa tudi tiste, ki zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo tem dejavnostim, oziroma tiste, ki so povezane z njimi.



Zaloge plina še poglobile napetosti med Ciprom in Turčijo

Velikanske zaloge plina v Sredozemlju so sprožile tekmo za njihovo izkoriščanje ter še poglobile dolgoletne napetosti med Ciprom in Turčijo. Turčija ima območje pred severno ciprsko obalo, kjer naj bi začeli z vrtanjem nafte in plina, za del svojega ozemlja in je v letih 2009 in 2012 podelila podjetju Turkish Petroleum ustrezna dovoljenja. Problematična je izključna gospodarska cona Cipra, v kateri ima ta po pravilih Združenih narodov posebne pravice do izvajanja gospodarskih dejavnosti. A Turčija te cone ne priznava, saj da ta ne upošteva interesov severnega dela otoka.

Ciper razdeljen na grški in turški del

Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški, del. Južni del s prestolnico Nikozijo je mednarodno priznan in je od leta 2004 del EU, medtem ko severni del še vedno zaseda turška vojska. Turčija je edina, ki severni Ciper priznava kot samostojno državo.



Ministre skrbijo iranske jedrske aktivnosti

Ministri so se na zasedanju v Bruslju dotaknili tudi vnovičnega zagona iranskega jedrskega programa. Nemški zunanji minister Heiko Maas je tako izrazil skrb in posvaril pred posledicami "obnovitve dejavnosti bogatenja urana" in napovedal, da se bo za nadaljnje korake odločil po posvetovanju s kolegoma iz Francije in Združenega kraljestva.