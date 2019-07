Iranska platforma za proizvodnjo nafte v Perzijskem zalivu, ki je postal glavna točka napetosti med ZDA in Iranom. Foto: Reuters

Neimenovana višja predstavnica EU-ja je pojasnila, da se Washington s pobudo še ni uradno obrnil na Bruselj. Države članice se morajo sicer same odločiti, ali se želijo pridružiti koaliciji, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA še dodala predstavnica.

Ameriško obrambno ministrstva je ta teden predstavilo pobudo za oblikovanje mednarodne vojaške koalicije, ki bi ščitila trgovske ladje v Perzijskem zalivu. Državni sekretar Mike Pompeo je že prejšnji izrazil upanje, da bi sodelovalo več kot 20 držav, vključno z Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo.



Vršilec dolžnosti ameriškega obrambnega ministra Mark Esper je prejšnji mesec načel to temo z zavezniki v Natu, a se nobeden izmed njih ni želel zavezati k sodelovanju.

Zaliv območje napetosti med ZDA in Iranom

Na območju Perzijskega zaliva, prek katerega poteka tretjina svetovnega prevoza nafte, so se v minulih tednih zaostrile napetosti med Washingtonom in Teheranom. ZDA obtožujejo Iran za napade na tankerje v zalivu, kar Iran zanika, medtem ko je Teheran nad območjem sestrelil ameriško brezpilotno letalo, za katero trdi, da je bilo v iranskem zračnem prostoru.

V najnovejšem incidentu naj bi plovila iranske revolucionarne garde v sredo v Perzijskem zalivu poskušala zaseči britanski tanker. Po poročanju britanskih medijev je britanska vojaška ladja, ki je spremljala tanker, v iranska plovila uperila orožje, nakar naj bi se ti umaknili. Britanska vlada je incident potrdila, iranska vlada pa ga je zanikala in obtožbe označila za "ničvredne".

Gibraltar zanika, da bi iranski tanker ustavili na zahtevo ZDA

Gibraltar je prejšnji teden ustavil iranski tanker Grace 1. Foto: Reuters

Prejšnji teden so gibraltarske oblasti v Sredozemskem morju ustavile iranski supertanker Grace 1. Španski zunanji minister Josep Borrell je takrat dejal, da je bila ladja zasežena na podlagi ameriške zahteve Združenemu kraljestvu.

Gibraltarski premier Fabian Picardo se je znova odzval na zajetje in zatrdil, da so tanker zajeli zgolj zaradi kršitve sankcij Evropske unije in zanikal, da bi ga zaustavili na zahtevo katere druge države.

Rafinerija v sirskem Banjasu, kamor naj bi bil tanker namenjen, naj bi bila last podjetja pod sankcijami EU-ja proti Siriji.

"Pomembne odločitve glede kršenja naših zakonov niso bile sprejete po političnem ukazu ali navodilih katere koli druge države," je zatrdil Picardo.

Premier je še dodal, da poreklo ladje ni vplivalo na odločitev o zaustavitvi in dodal, da je bilo na supertankerju 2,1 milijona sodčkov lahke surove nafte.