63-letni David Sassoli (desno) je nekdanji novinar, v prejšnjem mandatu pa je bil eden izmed podpredsednikov Evropskega parlamenta. Foto: EPA

Sassolija, ki je bil v prejšnjem mandatu eden izmed podpredsednikov Evropskega parlamenta, je politična skupina S&D predlagala, potem ko je zavrnila kompromisni dogovor voditeljev Evropske unije, ki je zrušil koncept t. i. vodilnih kandidatov.

Sassoli naj bi imel po neuradnih informacijah zagotovljeno tudi podporo desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP) in liberalcev (RE). To naj bi bil namreč del kadrovskega kompromisa z vrha EU-ja.

Drugi trije kandidati za vodenje parlamenta so Nemka Ska Keller, kandidatka politične skupine Zeleni/EFA, ki je v sredo prav tako zavrnila kompromisni dogovor na vrhu EU-ja, kandidat politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), češki poslanec Jan Zahradil, in poslanka Evropske levice (GUE/NGL) iz Španije Sira Rego.

Po kompromisu evropskih voditeljev naj bi bil prvo polovico mandata na čelu parlamenta socialist, drugo polovico pa predstavnik desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).

Za zmago potrebna absolutna večina

Volitve predsednika so tajne in v nasprotju z običajnim elektronskim glasovanjem potekajo s papirnatimi glasovnicami. Glasuje se lahko v največ štirih krogih. V prvih treh krogih je za izvolitev potrebna absolutna večina veljavnih oddanih glasov. Če je nihče ne zbere, poteka četrti krog, v katerega gresta le kandidata, ki sta v tretjem krogu dobila največ podpore, izvoljen pa je tisti kandidat, ki dobi več glasov.

Evropski parlament, ki je v pričakovanju dogovora na vrhu v Bruslju volitve s torkovega začetka ustanovne seje preložil na danes, naj bi v Strasbourgu izvolil tudi 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter določil sestavo odborov.

Evropski poslanci bodo o predlogu, da Ursula von der Leyen postane predsednica komisije, odločali čez 14 dni. Foto: EPA

Spomnimo, voditelji držav članic Unije so v torek v Bruslju razrešili del širše kadrovske uganke, v okviru katere so za predsednico Evropske komisije predlagali Nemko Ursulo von der Leyen iz Evropske ljudske stranke, za predsednika Evropskega sveta Belgijca Charlesa Michela iz vrst liberalcev, za predsednico centralne banke Francozinjo Christine Lagarde, za visokega zunanjepolitičnega predstavnika pa socialista Španca Josepa Borrella.

Franc Bogovič (EPP) je po poročanju Radia Slovenija dejal, da njegova politična skupina podpira Ursulo von der Leyen in druge kandidate. "Kot trenutno kaže, je skupina večinsko zadovoljna z izkupičkom, glede na to, da smo prvič v takšni vlogi in prvič del morebitne koalicije," je dejala Irena Joveva iz skupine liberalcev. Tanja Fajon (S&D) pa je nezadovoljna: "Smo močno razočarani. Ne podpiramo kandidatke za predsednico Evropske komisije, o kateri bomo glasovali čez dva tedna. Hkrati smo tudi razočarani, ker na vodilnih položajih ni nikogar, ki bi prihajal iz srednje in vzhodne Evrope."