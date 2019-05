Pripadniki Frontexa (v modrem) bodo sodelovali z albanskimi mejnimi policisti. Foto: Reuters

Na območju bo delovalo 50 pripadnikov Frontexa, 16 vozil ter posebno vozilo s termovizijsko kamero, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Pripadniki Frontexa iz vse Evrope bodo z ramo ob rami z albanskimi kolegi sodelovali na albanski meji z Grčijo," je v Tirani dejal vodja Frontexa Fabrice Leggeri. Dodal je, da je mogoče številne izzive na naših mejah učinkovito obvladovati samo s čezmejnim sodelovanjem.

Operacija pomeni novo obdobje sodelovanja med EU-jem in partnericami z Zahodnega Balkana na področju meja, je v izjavi sporočila Evropska komisija.

Slovesnosti v Tirani ob začetku misije sta se udeležila tudi evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos ter albanski premier Edi Rama.

Frontex s sedežem v Varšavi je bil ustanovljen leta 2004. Njegova naloga je analiza migracijskih tokov ter podpora upravljanju meja držav EU-ja na njenih zunanjih mejah, kot sta Italija in Grčija, s tehnično opremo in strokovnjaki.

V načrtih tudi sporazumi s Srbijo, BiH-om in Severno Makedonijo

Misijo Frontexa v Albaniji je omogočil poseben sporazum med Albanijo in EU-jem. Gre za prvi tovrstni sporazum med povezavo in državo, ki ni članica Unije. V načrtih so tudi novi sporazumi z drugimi državami Zahodnega Balkana, med drugim s Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Severno Makedonijo.