Ena izmed izraelskih naselbin na zasedenem območju. Foto: AP

"Na živilih s poreklom z ozemelj, ki jih zaseda država Izrael, je treba ozemlje porekla teh živil, če izvirajo iz izraelske naselbine na teh ozemljih, navesti skupaj s takim izvorom," so sporočili iz Luxembourga. O zadevi, ki se nanaša na razlago uredbe EU št. 1169/2011, je odločal veliki senat sodišča. Te oznake je treba navesti, da ne pride do zavajanja potrošnikov o poreklu blaga, so dodali.

Šlo je za spor med Evropskim judovskim združenjem oziroma vinarskim podjetjem Vignoble Psagot na eni strani ter Francijo oziroma. francoskim ministrstvom za gospodarstvo in finance na drugi strani. Spor je potekal glede obveznosti, da je treba poreklo živil z območij, ki jih Izrael zaseda od junija leta 1967, posebej označiti, še zlasti, če prihajajo iz judovskih naselbin na teh ozemljih.

Iz omenjene uredbe EU-ja izhaja, da je treba državo porekla ali kraj izvora živila navesti, da ne pride do zavajanja potrošnikov.

Država porekla, država in ozemlje

Sodišče je v sodbi podrobno opredelilo, kaj pomeni pojem "država porekla", in tudi podrobneje ločilo pojma "država" in "ozemlje". Pri tem je podlago za razločevanje črpalo iz carinskega zakonika EU-ja.

V tem okviru je sodišče pojasnilo, da bi lahko prišlo do zavajanja potrošnikov, če bi se na živilih kot "država porekla" navedla država Izrael, saj imajo ta živila dejansko poreklo z enega od ozemelj, ki ima z vidika mednarodnega prava lasten status, ki pa ga je Izrael zasedel "in spada pod omejeno jurisdikcijo te države kot okupacijske sile v smislu mednarodnega humanitarnega prava".

Palestinci so odločitev Sodišča EU pozdravili in jo označili za "zakonsko in politično dolžnost". Foto: AP

"Zato je sodišče ugotovilo, da je navedba ozemlja porekla pri teh živilih obvezna v smislu uredbe št. 1169/2011, da bi se preprečila možnost zavajanja potrošnikov glede dejstva, da je Izrael na teh ozemljih prisoten kot okupacijska sila, in ne kot suvereni subjekt," so sporočili s sedeža Sodišča EU-ja v Luxembourgu.

Podobno je Sodišče EU poudarilo, da je treba označiti tudi, da blago prihaja iz izraelske naselbine na zasedenih palestinskih ozemljih. "Za naselbine na nekaterih ozemljih, ki jih zaseda Izrael, je namreč značilna okoliščina, da se z njimi izvaja politika preseljevanja prebivalstva, ki jo ta država zunaj svojega ozemlja izvršuje s kršitvijo pravil mednarodnega humanitarnega prava," so utemeljili.

Brez zavajanja potrošnikov

Opustitev te navedbe, tako da bi bilo navedeno le ozemlje porekla, pa bi lahko zavedla potrošnike. Potrošniki namreč brez kakršnih koli pojasnjevalnih informacij v zvezi s tem ne morejo vedeti, da neko živilo izvira iz judovske naselbine.

Iz določb uredbe EU-ja izhaja, "da je treba z obveščanjem potrošnikov tem zagotoviti podlago za ozaveščeno izbiro, pri kateri upoštevajo ne samo zdravstvene, gospodarske, okoljske in socialne vidike, ampak tudi etične vidike ali preudarke, ki se nanašajo na spoštovanje mednarodnega prava".