Von der Leyonva bo imela ob sebi tri močne politične osebnosti: prihodnja podpredsednika Nizozemca Fransa Timmermansa in Danko Margarethe Vestager ter prihodnjega zunanjepolitičnega predstavnika Unije, prav tako izkušenega politika, Španca Josepa Borella. Foto: EPA

Von der Leynova je že v ponedeljek objavila seznam komisarskih kandidatov, a brez resorjev. V novi ekipi, ki bo predvidoma 27-članska, saj je britanski izstop iz povezave načrtovan pred začetkom dela nove komisije, je trinajst žensk, kar je največ do zdaj. Osem članov komisije je komisarjev že zdaj, ko komisijo vodi Luksemburžan Jean-Claude Juncker.

Liberalka Margrethe Vestager, zdajšnja komisarka za konkurenco, in socialdemokrat Frans Timmermans, zdajšnji prvi podpredsednik, ki sta se potegovala tudi za predsedniški položaj, naj bi poleg predsednice igrala osrednjo vlogo kot izvršna podpredsednika. Vestagerjeva naj bi bila pristojna za digitalne teme, Timmermans pa za podnebje.

Janez Lenarčič je stari znanec bruseljskega političnega parketa. Foto: EPA

Številne špekulacije glede razdelitve resorjev

Porazdelitev resorjev bo znana opoldne. V Bruslju je konec minulega tedna zaokrožilo nekaj neuradnih seznamov, ki so Sloveniji npr. pripisovali resor za ribištvo in pomorstvo. Po neuradnih informacijah, ki so krožile v Bruslju dan pred predstavitvijo portfeljev, naj bi sicer Francija dobila notranji trg, Italija finančni in gospodarski resor, Avstrija proračun, Irska za trgovino, precej gotovo naj bi bilo tudi, da bo Poljska dobila kmetijstvo.

Slovenija neuradnih seznamov ne komentira. Lenarčič je po petkovem pogovoru z novoizvoljeno predsednico podal le skopo pisno izjavo brez kakršnega koli komentarja glede resorja. Neuradno je sicer slišati ocene, da Slovenija naj ne bi dobila ribištva. Med najverjetnejšimi možnostmi se omenjata resorja za humanitarno pomoč in širitev.

Komisija potrjena od novembra

Komisarske kandidate po razdelitve resorjev čakajo zaslišanja pred pristojnimi odbori Evropskega parlamenta, ki so načrtovana od 30. septembra do 8. oktobra. Evropski parlament naj bi o novi komisiji glasoval na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, ki bo od 21. do 24. oktobra, novembra pa naj bi komisija pričela delati.

Po poročanju Radia Slovenija pa bi lahko kar nekaj kandidatov imelo težave pri potrditvi pred odbori zaradi starih grehov. Poljskega kandidata Janusza Wojciechowskega in francosko kandidatko Sylvie Goulard tako na primer preiskuje evropski urad za boj proti goljufijam Olaf, madžarski kandidat Laszlo Trocsanyi je bil pravosodni minister, ki je pripravil sporne reforme madžarskega pravosodja, zaradi katerih se je Budimpešta zapletla v hud spor z Brusljem, nad romunsko kandidatko Rovano Plumb pa visi senca sodno zastarele korupcijske afere.