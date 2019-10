Paolo Gentiloni obljublja enako obravnavo pri proračunu, kjer je Bruslju največ preglavic povzročala prav Italija. Foto: EPA

Nekdanji italijanski premier Gentiloni je obljubil enako obravnavo vseh članic Evropske unije pri uveljavljanju proračunskih pravil. Tudi italijanski proračun, ki je bil v minulih letih v središču pozornosti Bruslja, namerava obravnavati enako kot vse druge.

Večina vprašanj evropskih poslancev se je nanašala na evropska proračunska pravila in prožnost pri uveljavljanju teh pravil. Predstavniki Evropske ljudske stranke (EPP) so mu očitali premalo podrobne odgovore, poroča portal Politico.

Gentiloni je sicer napovedal, da si bo v primeru neuspešnih mednarodnih pogajanj o obdavčevanju digitalnega gospodarstva prizadeval za evropski digitalni davek, ki bi vključeval tudi ameriške digitalne titane Google, Amazon in Facebook. Predstavnica levice je izrazila dvom, da bo Gentiloni kot delničar Amazona podjetje obravnaval nepristransko. Odgovoril je, da je delnice prodal in pri tem ni obogatel.

Estonka ni predstavila konkretnih zavez

Kadri Simson se je pri odgovorih večkrat ponavljala. Foto: EPA

Kandidatka za evropsko komisarko za energijo Kadri Simson se na zaslišanju pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta ni izkazala. Estonka ni prepričala evropskih poslancev in bo morala verjetno odgovarjati na dodatna pisna vprašanja. Med zaslišanjem se je držala svojih zapiskov, pri odgovorih se je večkrat ponavljala. Ni ji uspelo predstaviti konkretnih zavez, kako bi se lotila zastavljenih načrtov, piše Politico.

Liberalka se je na zaslišanju sicer zavzela za podnebno nevtralno Evropo do 2050 ter zagotovila, da bo energijska unija temelj zelenega dogovora. Kot evropska komisarka za energijo bo njena odgovornost, da uravnovesi podnebne ambicije EU-ja z drugimi energijskimi prioritetami, kot so energijska varnost, dostopne cene in ohranitev konkurenčnosti evropskih podjetij.

Poljak, Francozinja in Švedinja na popravni izpit

Zaradi pomanjkljivih odgovorov bosta morala na dodatna pisna vprašanja odgovarjati tudi poljski kandidat za komisarja za kmetijstvo Janusz Wojciechowski ter švedska kandidatka za evropsko komisarko za notranje zadeve Ylva Johansson. Na dodatna vprašanja bo morala odgovarjati tudi francoska kandidatka za komisarko za notranji trg Sylvie Goulard. Poleg šibkih odgovorov ji poslanci očitajo tudi finančne malverzacije, zaradi katerih jo preiskuje evropski urad za boj proti goljufijam OLAF, in visoke zaslužke pri delu za think tank v času, ko je bila evropska poslanka.