Iz Bruslja prihajajo nova proračunska in reformna priporočila. Foto: EPA

Evropska komisija (EK) bo danes v Bruslju objavila letna priporočila za proračunsko in reformno ukrepanje članic EU-ja, med katerimi bodo prvič tudi posebna naložbena priporočila. Ta priporočila so vrhunec evropskega semestra, cikla tesnejšega usklajevanja politik članic pod budnim bruseljskim očesom, ki ga je Unija uvedla sredi finančne krize leta 2011, da bi okrepila odpornost proti novi krizi.

Slovenski proračunski načrti predvidevajo presežek in nadaljnje zniževanje dolga, Slovenija pa je bila vseskozi deležna opozoril zaradi rasti izdatkov oziroma strukturnega primanjkljaja. Glede na ugotovitve nedavnega poročila o državi lahko tudi tokrat pričakuje priporočila v zvezi z reformami na področju pokojninskega sistema, zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Kljub zniževanju brezposelnosti izziv ostajajo nizko usposobljeni in starejši delavci. Dokončati mora tudi privatizacijski načrt, je za Radio Slovenija poročala Erika Štular.

Naložbeni nasveti Bruslja

Proračunskim in reformnim priporočilom bo komisija tokrat prvič dodala tudi naložbena priporočila. Za vsako članico naj bi opredelila sektorje, kamor naj bi usmerili več naložb, tudi v povezavi s črpanjem evropskih sredstev; ter ovire, ki bi jih bilo treba odpraviti, na primer glede javnih naročil ali poslovnega okolja. Oboje je komisija doslej izpostavljala tudi pri Sloveniji, kjer se naložbe sicer povečujejo, a so po deležu BDP-ja pod evropskim povprečjem. Usmeriti bi jih morala v raziskave in inovacije, nizkoogljično in energetsko tranzicijo, trajnostni promet, okoljsko infrastrukturo.

Komisija je februarja letos v poročilu o gospodarskem stanju v Sloveniji poudarila tudi, da ni napredka na področjih zdravstvenega varstva, dolgotrajne oskrbe in pokojninskega sistema, ki jih obremenjuje staranje prebivalstva.

Namesto ukrepov za brzdanje dolga je podpredsednik vlade Mateo Salvini predlagal spremembo evropskih fiskalnih pravil. Foto: Reuters

Postopek proti Italiji?

Sicer pa bo po pričakovanjih v Bruslju najbolj odmevala odločitev glede Italije, ki namreč kljub obljubam ne izpolnjuje obveznosti o zmanjševanju dolga. Lani se je povečal na orjaških 132 odstotkov bruto domačega proizvoda, komisija ji letos napoveduje nadaljnje povečanje. Namesto ukrepov za brzdanje dolga je podpredsednik vlade Mateo Salvini terjal spremembo evropskih fiskalnih pravil. Če bo komisija presodila, da obstajajo razlogi za sprožitev postopka zaradi nespoštovanja proračunskih pravil, se bodo morale do tega opredeliti države članice. Zapleten postopek lahko v nadaljevanju vodi v okrog 3,5 milijarde evrov vreden depozit, ob nadaljevanju kršitev pa je kazen lahko še strožja.