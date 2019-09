Johnson je v sredo opozicijske poslance med nastopom v parlamentu pozval, naj podprejo volitve 15. oktobra, če bodo pred tem glasovali za zakon, ki bi preprečil brexit brez dogovora, načrtovan za 31. oktober.

Britanski premier Boris Johnson je v sredo med parlamentarno debato vodjo opozicije Jeremyja Corbyna označil za strahopetca, ker se boji iti na volitve, preden bi bila odpravljena možnost brexita brez dogovora. Poleg tega je Johnson Corbyna imenoval za "kloriranega piščanca", ker je vodja laburistov kritiziral premierja zaradi vnetega prizadevanja za trgovinski dogovor z ZDA, pri čemer bi bili lahko sporni prehranski standardi. Foto: EPA

Johnson (najbrž) nima dvotretjinske večine za volitve

A Johnson za razpis predčasnih volitev potrebuje dvotretjinsko večino v 650-članskem parlamentu. Laburisti so mu že odgovorili, da volitev ne bodo podprli, če pred tem ne bodo z zakonom preprečili možnosti oziroma grožnje brexita brez dogovora, navaja BBC.

V vroči parlamentarni razpravi je premier vodjo opozicijskih laburistov Jeremyja Corbyna pozval, naj v primeru, da bo podprl zakon, podpre tudi volitve, da bi ljudem omogočili, da izrazijo svojo voljo. Ponovil je, da si ne želi volitev, a jih bo skušal razpisati, če bo zakon dobil podporo.

Zagovorniki obstanka Združenega kraljestva v Evropski uniji med protestom pred britanskim parlamentom. Foto: EPA

Zakon za preprečitev brexita, o katerem bodo poslanci predvidoma glasovali v sredo zvečer, po Johnsonovih besedah "spodkopava zmožnosti države za pogajanja" z Evropsko unijo. "Ta vlada bo dobila dogovor od naših prijateljev v Bruslju," je poudaril. Izrazil je tudi prepričanje, da se bodo evropski voditelji strinjali z umikom spornega irskega varovala iz izstopnega sporazuma, ki je sicer namenjen preprečitvi meje na Irskem otoku.

Corbyn ga je medtem obtožil, da se želi s prekinitvijo dela parlamenta, ki jo je zahteval, izogniti nadzoru. Dodal je, da ne namerava dobiti novega dogovora. Johnson mu je odvrnil, da se Corbyn boji nadzora, ker se ne strinja z volitvami.

Zakon o trimesečnem odlogu brexita, če dogovora ne bo do 19. oktobra

Britanska poslanska zbornica bo predvidoma že danes zvečer glasovala o predlogu zakona, po katerem bi moral britanski premier Johnson zaprositi za trimesečno preložitev izstopa Združenega kraljestva iz EU do 31. januarja prihodnje leto, če poslanci do 19. oktobra ne bi sprejeli novega sporazuma ali glasovali za brexit brez dogovora.

EU: Tveganje za kaotičen brexit se krepi



Prvi Johnsonov poraz

Medtem je Evropska komisija je v šestem in predvidoma zadnjem svežnju ukrepov v okviru priprav na brexit brez dogovora znova opozorila na krepitev tveganja črnega scenarija kaotičnega izstopa Združenega kraljestva iz EU. O burnem dogajanju v Londonu pa pravi le, da je stališče EU trdno in da ni alternative irskemu varovalu. V Londonu se morda dogajajo preobrati, a naše stališče je trdno, je poudarila govorka komisije Mina Andreeva v odzivu na dogodke na Otoku. EU se je sicer še vedno pripravljena pogovarjati z britanskim premierjem Johnsonom, če bo prišel s konkretnimi predlogi, skladnimi z ločitvenim sporazumom.