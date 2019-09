Boris Johnson poziva h glasovanju z vlado. Foto: Reuters

Premier je poslancem danes predstavil zaključke vrha G7 v Biarritzu. Na njem je znova govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. "Vsem sem dal jasno vedeti, da si ta vlada želi dogovor," je dejal Johnson.

A je spodnji dom britanskega parlamenta trikrat zavrnil ločitveni dogovor, je dodal. Zato bi morali iz dogovora odstraniti po njegovih besedah protidemokratično irsko varovalo. Po njegovem prepričanju je vedno več možnosti, da bi lahko z EU-jem dosegli nov dogovor, je še zatrdil.

To možnost ogrožajo uporniški torijci, ki skušajo sprejeti zakonodajo, ki bi onemogočila brexit brez dogovora 31. oktobra, je opozoril. Če bi poslancem uspelo sprejeti takšno zakonodajo, bi moral iti v Bruselj in zaprositi za novo nesmiselno preložitev brexita, česar pa ne bo nikoli storil, je zagotovil Johnson.

Vztraja z brexitom 31. oktobra

Johnson sicer zagovarja, da bo Združeno kraljestvo zapustilo EU 31. oktobra z dogovorom ali brez njega. Ravno zaradi vedno večje možnosti brexita brez dogovora premier izgublja podporo. Laburisti in uporniki iz vladajoče konservativne stranke so že vložili zahtevo po nujni razpravi o brexitu, ki bi lahko privedla, da bi že v sredo obravnavali osnutek zakona, ki bi preprečil brexit brez dogovora.

Konservativna vlada je imela le glas večine v parlamentu, to pa je danes izgubila, ko se je sredi razprave Lee presedel k liberalnim demokratom. Kot je pojasnil, ne more več podpirati vlade, ki agresivno sledi škodljivemu brexitu, ki nepotrebno ogroža življenja in integriteto Velike Britanije.

Če bodo imeli poslanci danes nujno razpravo o brexitu in pozneje sprejeli začetek zakonodajnega postopka, bodo v sredo obravnavali osnutek zakona, ki bi preprečil brexit brez dogovora konec oktobra.

Osnutek zakona predvideva, da bi moral premier zaprositi za preložitev brexita do 31. januarja prihodnje leto, če poslanci do 19. oktobra ne bi sprejeli novega sporazuma ali glasovali v korist brexita brez dogovora. Če bi Evropski svet predlagal drugi datum, do katerega bi preložili brexit, bi ga moral premier sprejeti v roku dveh dni, če temu ne bi nasprotovali poslanci.