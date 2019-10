Johnson upa, da bo EU razumela "britanski kompromis", ki ga predstavlja nov predlog. Foto: Reuters

"Ves svet želi končati to zadevo ... in preiti na kaj drugega," je Johnson v govoru znova zatrdil, da se bo brexit zgodil 31. oktobra, z dogovorom ali brez. Zatrdil je, da so v Londonu pripravljeni na obe možnosti.

Vsebine predloga ni podrobno pojasnil, je pa izpostavil, da "pod nobenim pogojem" ne bo nadzora na ali ob meji med Irsko in Severno Irsko. Omenil je tudi, da so del njegovega načrta tehnične rešitve, s katerimi bi zagotovili, da na Irskem ne bo trde meje. Johnson se želi na vsak način izogniti "irskemu varovalu", ki je v trenutnem dogovoru med Brusljem in Londonom, saj po njegovem mnenju pomeni, da bo Združeno kraljestvo ostalo ujeto v carinskem območju Evropske unije.

Johnson je svoj predlog označil za konstruktiven in razumen ter poudaril, da gre za kompromis. Evropska komisija je sporočila, da bodo predloge "objektivno preučili", tiskovna predstavnica Mina Andreeva pa je poudarila, da še niso prejeli besedila predloga britanskega premierja.

Napovedan pogovor z Junckerjem

Ob tem je izpostavila, da mora vsak dogovor o brexitu vsebovati vse cilje irskega varovala, katerega namen je preprečiti trdo mejo na Irskem po brexitu. Napovedala je še, da bodo popoldne v Bruslju potekali tehnični pogovori o brexitu z glavnim britanskim pogajalcem za brexit Davidom Frostom. O predlogu dogovora pa naj bi se Johnson še danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Evropske komisije Jeanom-Claudom Junckerjem.

Britanska vlada vztraja, da se z Brusljem ne bo pogajala o novem zamiku brexita, čeprav je britanski parlament prejšnji mesec sprejel zakonodajo, po katerem mora Johnson EU zaprositi za preložitev brexita, če poslanci ne bi podprli pogojev izstopa do 19. oktobra – dva dni po vrhu evropskih voditeljev, še poroča BBC.