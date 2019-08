Britanski premier Boris Johnson vztraja, da bo brexit izveden do 31. oktobra. Foto: Reuters

Boris Johnson je potrdil, da je njegova vlada zaprosila kraljico, da ustavi delo parlamenta, s čimer bi poslancem otežili sprejetje zakonodaje za preprečitev brexita brez dogovora.

Britanski premier Boris Johnson je s svojo odločitvijo razburil tako opozicijo kot nekatere konservativce, kritiki pa opozarjajo, da bi vlada tako preprečila poslancem, da bi odigrali svojo demokratično vlogo v procesu brexita. Predsednik britanske poslanske zbornice John Bercow je ustavitev dela poslancev označil celo za "ustavni škandal".

Vodja opozicije Jeremy Corbyn je že pisal kraljici Elizabeti II., v pismu pa izrazil skrb glede odločenosti premierja, da bo brexit izpeljal 31. oktobra, in napovedal sestanek s kraljico.

Corbyn je ob tem najavil, da bo opozicija naslednji teden, ko se poslanci vrnejo s počitnic, poskušala preprečiti brexit brez dogovora. "Na neki točki bomo zahtevali tudi glasovanje o nezaupnici," je dejal in dodal, da mora Johnson odgovarjati parlamentu. Corbyn je že sredi meseca predlagal razpis predčasnih volitev, ki bi zagotovile potrebno podaljšanje roka za izstop in nov referendum o brexitu.

Opozicija bi preprečila brexit

Britanske opozicijske stranke so namreč v torek dosegle dogovor, da bi brexit brez dogovora preprečile s sprejetjem posebne zakonodaje v parlamentu. A Johnson je pozneje sporočil, da tokrat ne bo ponovnega odlaganja datuma brexita in da bo Otok iz EU-ja 31. oktobra izstopil z dogovorom ali brez njega.

Kot navaja BBC, bi bilo delo britanskega parlamenta zdaj lahko ustavljeno že 10. septembra, trajalo pa bi do 14. oktobra. "14. oktober ni dober datum za kraljičin govor," je bil jasen Corby.

Kraljica bi poslancem odvzela pooblastila

Brexit: Johnson bi zaustavil delo parlamenta

Britanski premier ima v skrajni sili na voljo t. i. prorogacijo, s katero lahko kraljica Elizabeta II. poslancem odvzame pooblastila odločanja, dokler nova vlada ne oblikuje svojega načrta dela, glede na to, da je Johnson premierski položaj prevzel konec julija.

V času prorogacije v parlamentu ni razprav in glasovanja, običajno pa se tudi vsi predlogi zakonov, katerih postopki se v prejšnjem zasedanju niso končali, umaknejo iz procedure, pojasnjuje BBC.

Prorogacija pomeni ustavitev ali odložitev dela parlamenta pred začetkom novega zasedanja. To lahko stori kraljica na predlog premierja. Zasedanje britanskega parlamenta običajno traja leto dni, a tokratno poteka že od volitev junija 2017, predvsem zaradi brexita.

Opozicija ogorčena

"Povsem očitno je, da je namen suspendiranja preprečiti, da bi parlament razpravljal o brexitu in izpolnil svojo nalogo določitve poti naše države," je povedal predsednik britanske poslanske zbornice John Bercow, ki meni, da bi bila prorogacija "očiten napad na demokratični proces in pravice poslancev kot izvoljene predstavnike ljudstva".

Kritičen je bil tudi vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn, ki je premierjev načrt označil za "škandal in grožnjo naši demokraciji". "Zato laburisti iščemo podporo v parlamentu za to, da bi ta brezbrižna vlada odgovarjala in da bi preprečili katastrofalen brexit brez dogovora, ki ga je parlament že izključil," je dejal.

Severnoirski unionisti podprli Johnsona

Premierja so medtem podprli severnoirski unionisti (DUP), ki manjšinski konservativni vladi zagotavljajo večino v parlamentu. Vodja DUP-ja Arlene Foster je napovedala, da bodo pred novim zasedanjem parlamenta obnovili sporazum z vladajočo stranko.

Evropska komisija pa je sporočila, da ne želi komentirati Johnsonove poteze. "Ne želimo špekulirati o tem, kaj to pomeni za prihodnje postopke v parlamentu," so poudarili po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.