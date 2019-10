Obe strani se želita izogniti brexitu brez dogovora. Foto: Reuters

Pogajalci so dogovor, o katerem so se pogajali tri leta, želeli doseči pred četrtkovim zasedanjem voditeljev držav članic. V sredo popoldne so pogajalci zbližali stališča, v četrtek pa vendarle dosegli dogovor. Čeprav so našli skupni jezik z britanskim premierjem Borisom Johnsonom, to še ne bo zagotovilo urejenega brexita 31. oktobra. Namreč nov dogovor morata potrditi še britanski in evropski parlament.

"Kjer je volja, je dogovor. Imamo ga!" je na Twitterju zapisal Junkcer. Dogovor je opisal kot pošten in uravnotežen za obe strani, voditeljem članic pa priporočil, naj ga podprejo. Podrobnosti bo na novinarski konferenci predstavil glavni pogajalec Unije za brexit Michel Barnier, ki bo pozneje popoldan o stanju poročal tudi voditeljem članic povezave. Voditelji naj bi popoldne na vrhu najprej razpravljali o brexitu, nato pa o odnosih s Turčijo in širitvenih vprašanjih.



V soboto seja britanskega parlamenta

Johnsona do sobote, ko bodo britanski politiki na seji sprejemali ključne odločitve, čaka še zahtevna naloga iskanja večine v poslanski zbornici. O tem, za kako pomembne korake gre, priča tudi podatek, da bodo poslanci šele petič zasedali v soboto, nazadnje so to storili leta 1982 ob falklandski krizi, je poročal RTV-jev dopisnik iz Londona Adrijan Bakič.

V Gibraltarju, britanskem čezmorskem ozemlju, potekajo splošne volitve. Zaradi brexita je gibraltarski premier Fabian Picardo volitve, ki so bile predvidene decembra, sklical predčasno, da bi Gibraltar pred odhodom Združenega kraljestva iz EU-ja imel močno vodstvo. Ankete napovedujejo zmago zavezništvu njegovih laburistov in liberalcev.

Pred britanskim premierjem je torej velik izziv. V sredo je na več sestankih na svojo stran poskušal pridobiti evroskeptične konservativce in severnoirske unioniste. To so tisti poslanci, ki jih v prvi polovici letošnjega leta s svojimi prizadevanji ni uspelo prepričati njegovi predhodnici Theresi May. Premier mora torej do sobote dobiti parlamentarno podporo za nov dogovor ali odobritev izstopa brez dogovora, sicer mora bo zakonu, ki so ga nedavno sprejeli poslanci, zaprositi za trimesečno preložitev brexita.

Unionisti s trenutnim predlogom niso zadovoljni

Severnoirski unionisti so Johnsonu pred vrhom EU-ja sporočili, da niso zadovoljni z nekaterimi deli trenutnega predloga dogovora. Stranka DUP je sicer ob tem napovedala, da si bo skupaj z vlado še naprej prizadevala za "razumen dogovor". "Tako kot stvari trenutno stojijo, ne moremo podpreti predlogov glede carin in vprašanja privolitve," je sporočil DUP. Nejasnosti po njihovem mnenju ostajajo tudi pri vprašanju davka na dodano vrednost.

"Še naprej bomo delali z vlado in si prizadevali dobiti razumen dogovor, ki bi bil dober za Severno Irsko in bi ščitil ekonomsko in ustavno celovitost Združenega kraljestva," je dodal DUP, ki manjšinski konservativni vladi zagotavlja večino v britanskem parlamentu in Johnson potrebuje njegovo podporo, če želi kakršen koli dogovor o brexitu spraviti skozi parlament.

Poslanci, ki so nasprotovali brexitu, so medtem znova poudarili, da je treba o kakršnem koli dogovoru izvesti nov referendum. Trdijo, da leta 2016 volivci niso odločali o izstopu z enotnega trga EU-ja in iz carinske unije.

Meja z Irsko ključno vprašanje

Ura britanskega slovesa od EU-ja se nezadržno bliža

Ko bo Združeno kraljestvo zapustilo povezavo, bo meja z Irsko postala zunanja meja EU-ja. Meja, ki bi po brexitu edina kopenska meja z Unijo, je tudi najtrši oreh v pogajanjih. Dublin ves čas opozarja, da bi kakršni koli carinski pregledi na meji ogrozili mirovni sporazum iz leta 1998.

EU zahteva posebno varovalo, s katerim bi se izognili "trdi meji" na irskem otoku in tako zavarovali velikonočni sporazum. Bistvena zanj je tudi obramba integritete notranjega trga. Neuradno se zdaj govori o dogovoru, po katerem bi bila Severna Irska del carinskega območja Združenega kraljestva, vendar bi zanjo veljala carinska pravila EU-ja, kar pomeni, da na irskem otoku ne bi bilo carinske meje.

DUP sicer zahteva zagotovila glede t. i. mehanizma privolitve, po katerem bi se imela Severna Irska možnost izrekati o ureditvi, glede katere bi se dogovorili. BBC poroča, da naj bi osnutek dogovora vseboval mehanizem, po katerem bi Severna Irska lahko bodisi potrdila bodisi zavrnila načrte glede meje.