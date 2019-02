Jeremy Corbyn pravi, da bodo laburisti naredili vse, da bi preprečili brexit. Foto: Reuters

V Bruslju pa se nadaljuje iskanje rešitve v zvezi z britanskim izstopom iz Unije.

Opozicijski laburisti so sicer sinoči sporočili, da je stranka pripravljena podpreti idejo o drugem referendumu in tako, kot so povedali, preprečiti škodljive posledice brexita pod vodstvom Konservativne stranke.

Vodja laburistov Jeremy Corbyn naj bi poslancem stranke dejal, da bodo podprli novi referendum, če bo parlament v sredo zavrnil njihov predlog dogovora o brexitu.

Britanski parlament bo v sredo glasoval o prihodnjih korakih v procesu brexita, še prej pa ga bo danes nagovorila premierka Mayeva.

Mayeva bo danes nagovorila poslance. Foto: Reuters

Ta vztraja, da bo Velika Britanija unijo zapustila 29. marca, kot je predvideno, a na Otoku se krepijo pozivi, naj izstop preloži. Zato bi lahko poslanci na srednem glasovanju vložili tudi amandmaje, ki predlagajo glasovanje o brexitu na novem referendumu.

Bodo upi Mayeve pokopani?

Odločitev laburistov za podporo drugemu referendumu bi lahko pokopala upanje Mayeve, da bo v parlamentu naposled dobila zeleno luč za spremenjeni ločitveni sporazum, ki ga je njena vlada izpogajala z Evropsko unijo. O tem dogovoru naj bi spodnji dom parlamenta v Londonu po napovedih premierke glasoval pred 12. marcem.

"Vložili ali podprli bomo amandma, s katerim bomo izrazili voljo javnosti in da bi preprečili, da bi škodljivi brexit konservativcev vsilili državi. Tako ali drugače bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi preprečili izstop iz EU-ja brez dogovora," bo, kot so sporočili iz njegovega urada, poslancem laburistov sporočil Corbyn.

Vodja največje opozicijske stranke je že dlje časa pod pritiskom, naj podpre drugi referendum. Premierka Mayeva drugi referendum sicer vseskozi zavrača in vztraja, da je treba spoštovati voljo volivcev, ki so se na referendumu junija 2016 s tesno večino odločili za brexit.