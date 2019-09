Šefčovič je kandidat za podpredsednika za medinstitucionalne odnose in predvidevanja. Prvi bo, ker je pristojen tudi za odnose s parlamentom, pojasnjujejo v Bruslju. Drevi sledita še Irec Phil Hogan, kandidat za resor za trgovino, in Bolgarka Marija Gabriel, kandidatka za resor za inovacije in mlade.

Maroš Šefčovič je član Evropske komisije od leta 2009. V ekipi Ursule von der Leyen kandidira za podpredsednika za medinstitucionalne odnose in predvidevanja. Foto: EPA

Pri nobenem od teh treh kandidatov ni pričakovati hujših zapletov, so pa v parlamentu nezadovoljni z nazivom resorja Gabrielove, ker ne vključuje zanje ključnih besed, kot sta kultura in znanost.

Trocsanyi in Plumbova najšibkejša člena?

Kot najšibkejša člena ekipe von der Leynove se že vseskozi omenjata Madžar Laszlo Trocsanyi, kandidat za resor za širitev, in Romunka Rovana Plumb, kandidatka za resor za promet. Oba sta minuli konec tedna tudi padla na izpitu v odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve, ki v obeh primerih ugotavlja navzkrižje interesov. Kakšen bo razplet, za zdaj ni jasno. Odbor bo zadevo znova obravnaval v ponedeljek dopoldne.

Zaslišanja trajajo tri ure

Zaslišanja bodo trajala tri ure. Vsak kandidat bo imel 15 minut za uvodno izjavo, nato bo sledilo 25 vprašanj, za vsako bo na voljo minuta in tri minute za odgovor. Možna so podvprašanja, za vsako bo na voljo 30 sekund, za odgovor pa minuta. Na koncu ima kandidat možnost sklepnih pripomb, ki so omejene na pet minut.

Slovenski kandidat za komisarja Janez Lenarčič bo zaslišan v sredo ob 18.30. Foto: BoBo

Pričakuje se, da bodo zaslišanja, ki so predvsem političen proces, šele nato preverjanje strokovne in siceršnje ustreznosti kandidatov, terjala po eno žrtev v dveh najmočnejših političnih skupinah, pri konservativcih in socialdemokratih, ter nekaj sprememb v nazivih resorjev.

Lenarčič bo zaslišan v sredo zvečer

Slovenski kandidat Janez Lenarčič, ki mu je von der Leynova zaupala področje kriznega upravljanja, bo na vrsti v sredo zvečer. Že nekaj časa se sicer v Bruslju ugiba o možnosti, da na koncu Lenarčič dobi resor za širitev.

Glasovanje o komisiji 23. oktobra

Evropski parlament bo o komisiji von der Leynove glasoval 23. oktobra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.