Kdo bo novi predsednik Evropske komisije, ki jo zdaj vodi Jean Claude Juncker? Foto: Reuters

Po neuradnih napovedih je za zdaj pričakovati le več jasnosti glede upoštevanja koncepta vodilnih kandidatov (spitzenkandidatov) pri odločanju o predsedniku Evropske komisije. Odločitve so predvidene junija. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk želi, da se odločitve o imenovanju vodstva EU-ja sprejmejo že na junijskem vrhu. Pred petimi leti je Unija za to potrebovala tri mesece in tri srečanja voditeljev.

Tokrat je treba odločiti o petih položajih: predsednikih Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter o visokem zunanjepolitičnem predstavniku. Pred petimi leti v kadrovski sestavljanki ni bilo ECB-ja. Tusk poudarja, da je pri imenovanjih treba zagotoviti politično, geografsko in demografsko ravnotežje. Tako on kot številni drugi akterji poudarjajo tudi pomen spolne uravnoteženosti.

Predsednik Komisije potrebuje dvojno večino

Pred vrhom bo sestanek konference predsednikov Evropskega parlamenta, ki združuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin. Bitka za vodilne položaje ni le tekma med političnimi družinami, temveč tudi med institucijami.

Najprej naj bi razčistili proces odločanja o predsedniku Komisije. V Uniji namreč ni strinjanja glede koncepta vodilnih kandidatov, po katerem naj bi predsednik Komisije postal vodilni kandidat zmagovalke volitev. Parlamentu ta koncept koristi, saj krepi njegovo moč, a tudi tam ni enotnega mnenja o njem. Voditelji članic Unije pa so februarja lani poudarili, da ni nikakršne samodejnosti med izidom volitev in položajem predsednika Komisije.

Predsednik Evropske komisije potrebuje dvojno večino ‒ kvalificirano večino voditeljev članic in absolutno večino Evropskega parlamenta, torej glasove 376 poslancev. Slovenski premier Marjan Šarec, ki je doslej za predsednico komisije podpiral liberalko Margrethe Vestager, naj bi se pred vrhom srečal z voditelji držav Beneluksa.

Merklova in Macron imata drugačno mnenje

Nemška kanclerka Angela Merkel je medtem pozvala voditelje članic, naj se hitro dogovorijo o kandidatu za predsednika Evropske komisije. "V najkrajšem mogočem času želimo najti rešitev. Glede na to, da se bo Evropski parlament sestal na začetku junija, je seveda zaželeno, da imamo do tedaj predlog Evropskega sveta," je povedala Merklova, ki vztraja pri izbiri vodilnega kandidata.

Na drugi strani francoski predsednik Emmanuel Macron ne želi, da bi bil postopek vodilnih kandidatov samodejen. V pogovoru z Merklovo je dejal, da so vodilni kandidati legitimni, a bi moral izbor novega predsednika odražati izide nedeljskih volitev. Macron se prav tako zavzema, da bi se o kandidatu, ki bi ga nominirali, dogovorili čim hitreje, torej že v juniju.