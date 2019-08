Komisar Moscovici napoveduje, da bo moral London v vsakem primeru plačati okoli 43 milijard evrov. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson je dejal, da če bo država iz Unije konec oktobra izstopila brez dogovora, ne bo več dolžna plačati 39 milijard funtov (42,9 milijarde evrov), o čemer se je z EU-jem dogovorila njegova prehodnica Theresa May.

Moscovici pa je dejal, da to ne drži, poroča Reuters. "Britanci bodo morali poravnati svoje dolgove in plačati finančne prispevke v vsakem primeru, ne glede na to, ali bo dogovor ali ga ne bo," je dejal komisar. "Glede tega ni prostora za razpravo," je dodal.