Ursula von der Leyen. Foto: Reuters

Na začetku svojega nagovora je najprej poudarila dediščino žametne revolucije na Češkoslovaškem in citatom Vaclava Havla. "Delaj za nekaj, ker je dobro, ne zato, ker ima možnosti za uspeh."

Po njenih besedah bo prvič doslej vsak komisar imel tudi spolno uravnotežen kabinet. Vsak bo imel svoje naloge, a skupaj bodo ena ekipa, ki dela v skupnem evropskem interesu, je napovedala. "Mi smo pripravljeni, a predvsem Evropa je pripravljena. Moje sporočilo je preprosto: začnimo delati," je poudarila.

V svojem 45-minutnem nagovoru je med drugim poudarila, da svet bolj kot kdaj koli prej potrebuje vodilno vlogo EU-ja, kar je treba med drugim pokazati tudi Balkanu, s katerim Unija deli skupno usodo. "Naša vrata ostajajo odprta," je von der Leynova sporočila temu območju. Kot je znano, so oktobra ustavili začetek pristopnih pogajanj EU-ja s Severno Makedonijo in Albanijo.

Foto: Reuters

Pričakovano je med ključnimi nalogami nove komisije vprašanje varovanja podnebja. "To je eksistenčno vprašanje za Evropo in svet." Kot je dejala von der Leynova, vidimo Benetke pod vodo, portugalske gozdove v plamenih. "Ne smemo izgubljati časa v boju proti podnebnim spremembam, hitreje ko se bo Evropa odzvala, bolje bo za naše državljane in gospodarstvo," je poudarila in dodala, da potrebujemo zeleni dogovor za Evropo.

Dotaknila se je tudi vprašanja vladavine prava in dejala, da mora veljati v vseh državah EU-povezave, s čimer je dala jasno vedeti Poljski in Madžarski, da se o demokratičnih standardih ne da pogajati. "Glede vladavine prava ne more biti nobenega kompromisa. Nikoli ga ne bo."

Kultura tudi v imenu področja komisarke Po tem, ko je bila deležna številni kritik iz vrst evropskih poslancev, je predsednica komisije popustila in danes sporočila, da bo v nazivu portfelja bolgarske komisarke Mariye Gabriel tudi kultura.

Velik poudarek ja namenila tudi digitalizaciji, brez katere pravi, da ni prihodnosti. Po njenem mnenju prinaša olajšanje na številnih področjih, a računalniki ne zmorejo vsega, empatija ostane ljudem.

Glede migracij mora Evropa po besedah nove predsednice komisije najti rešitve, ki bodo delovale za vse. "Eno je gotovo: Evropa bo vedno ščitila tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito." Po njenem je v interesu Evrope, da se tisti, ki ostanejo, vključijo v našo družbo, treba pa je tudi poskrbeti, da tisti, ki niso upravičeni ostati, odidejo domov. Zavzela se je tudi za spremembo azilnega sistema in okrepitev sodelovanja z državami izvora. "Ne bo preprosto. A gre za pravo stvar," je poudarila.

Glede brexita: Vezi med narodi so nezlomljive

Glede brexita je napovedala, da bo nova komisija spoštovala odločitev britanskega ljudstva, iskala rešitve za skupne izzive, še posebej varnostne. "A kar koli bo prinesla prihodnost, meni je jasno, vezi in prijateljstvo med našimi narodi so nezlomljive," je poudarila.

Napovedala je še, da bo Evropa vodilna v boju proti raku, komisija bo prihodnje leto predstavila obsežen načrt boja proti tej bolezni, zaradi katere je pred leti umrla tudi njena 11-letna sestra.

Glasovanje o novi komisiji, ki bo delati začela 1. decembra, je predvideno za okoli 12. ure.

Glasovanje tudi o proračunu

Evropski poslanci bodo danes glasovali tudi o okvirnem dogovoru o proračunu Evropske unije za leto 2020. Zadnji proračun v trenutnem večletnem finančnem okviru EU 2014–2020 naj bi spodbudil naložbe za boj proti podnebnim spremembam, raziskave, infrastrukturo in mlade. Skupna raven obveznosti v proračunu za leto 2020 znaša 168,7 milijarde evrov, kar je 1,5 odstotka več od proračuna za letos, plačila pa obsegajo 153,6 milijarde evrov, kar je 3,4-odstotna rast glede na letos.