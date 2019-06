Timmermans bo, kot kažejo napovedi, s položaja podpredsednika napredoval na vodilni položaj Evropske komisije. Foto: Reuters

Za položaj predsednika Evropskega parlamenta naj bi predsednik Evropskega sveta Donald Tusk predlagal kandidata Evropske ljudske stranke, ki naj bi dobila tudi položaj visokega komisarja za zunanjepolitične zadeve, medtem ko naj bi liberalci dobili položaj predsednika Evropskega sveta.

Taki so namigi iz diplomatskih in uradniških vrst. Odločitev, da naj bi vodenje komisije prevzel vodja socialdemokratov, ne pa vodja zmagovalne Evropske ljudske stranke Manfred Weber, kot je bilo sprva pričakovati po evropskih volitvah, naj bi ob robu srečanja držav G20, ki je potekalo v petek in soboto, sprejeli voditelji Francije, Španije, Nizozemske in Nemčije, Reuters navaja informacije dveh diplomatov in svetovalca Evropskega parlamenta. Odločitvi o imenovanju Timmermansa naj bi, po poročanju Reutersa, ostro nasprotovale vzhodne članice EU-ja, predvsem Madžarska in Poljska. Ti mu očitata njegovo vodenje preiskav o vladavini prava v obeh državah.

Šarec: To ni slab predlog

"On je zagotovo dober kandidat," je slovenski premier Marjan Šarec ocenil predlog razdelitev položajev, po katerem naj bi Timmermans prevzel vodilni položaj v komisiji, dejal ob prihodu v Bruselj. "Zdaj smo videli nek predlog. Za moje pojme to ni slab predlog. Tudi če bi se tako zgodilo, je to kar dober predlog," je dejal premier. A na konkretnejša vprašanja je odgovoril le, da je težko ob prihodu na vrh opisovati podrobnosti.

Nemška kanclerka Angela Merkel je bila ob prihodu na vrh bolj zadržana, dejala je, da bodo pogajanja zelo zahtevna.

Če bo Timmermans res nasledil Jean-Clauda Junckerja, bo to pomenilo konec 15-letnega vladanja desne sredine in tudi konec sistema vodilnih kandidatov. Po zmagi Evropske ljudske stranke je nemška kanclerka Angela Merkel jasno izrazila pričakovanje, da bo novi predsednik Evropske komisije vodilni kandidat zmagovalnega EPP-ja Manfred Weber, čemur je najostreje nasprotoval francoski predsednik Emmanuel Macron. Kompromis, ki naj bi ga voditelji sklenili, bo prinesel menjavo položajev: na čelo Evropskega parlamenta, ki je bil v preteklosti v rokah socialistov, naj bi bil imenovan Weber, Timmermans pa bi postal predsednik Evropske komisije. "Oba vodilna kandidata sta del rešitve, to je zelo pomembno. In kot kaže zdaj, tako ne bo nastal institucionalni spor," je nemška kanclerka dejala na vrhu G20 v Osaki.

58-letni Nizozemec je dejal, da bodo, če se povzpne na čelo komisije, njegove glavne naloge boj s podnebnimi spremembami, zagotovitev minimalne plače in krepitev odnosa z Afriko, od koder so tisoči v zadnjih letih pribežali v Evropo.

Enega od vodilnih položajev naj bi zasedla dozdajšnja komisarka, liberalka Margrethe Vestager. Foto: Reuters

Kdo na čelo ECB-ja?

Voditelji bodo odločali tudi o drugih ključnih položajih Unije, med drugim o predsedniku Evropskega sveta in visokem komisarju za zunanjepolitične zadeve, medtem ko o guvernerju Evropske centralne banke (ECB) naj ne bi odločali danes, je ob prihodu v Bruselj dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je še poudaril, da morata dva od štirih ključnih položajev zasesti ženski.

Finski premier Antti Rinne, prvi levo usmerjeni finski premier v zadnjih 20 letih, je sicer že izrazil močna pričakovanja za vodenje ECB-ja. Glavna kandidata sta nekdanji guverner finske centralne banke Erkki Liikanen in zdajšnji guverner finske centralne banke Olli Rehn, sicer nekdanji evropski komisar za gospodarstvo in predtem tudi širitev.