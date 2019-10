Bo dogovor o brexitu vendarle sklenjen? Foto: Reuters

Pogajalci so dogovor želeli doseči pred četrtkovim zasedanjem voditeljev držav članic. Rok za brexit ostaja 31. oktober. V sredo popoldne so, kot so zatrdili, po intenzivnih celodnevnih pogovorih na pogajanjih zbližali stališča, a dogovora še niso dosegli. Obe strani se želita izogniti brexitu brez dogovora. Tudi če bodo voditelji 27 članic našli skupni jezik z britanskim premierjem Borisom Johnsonom in sklenili izstopni dogovor, to še ne bo zagotovilo urejenega brexita na zadnji oktobrski dan.

V soboto seja britanskega parlamenta

Johnsona nato do sobote, ki bodo britanski politiki na seji sprejemali ključne odločitve, čaka še zahtevna naloga iskanja večine v britanski poslanski zbornici. O tem, za kako pomembne korake gre, priča tudi podatek, da bodo poslanci šele petič zasedali v soboto, nazadnje so to storili leta 1982 ob falklandski krizi, je poročal RTV-jev dopisnik iz Londona Adrijan Bakič.

V Gibraltarju, britanskem čezmorskem ozemlju, potekajo splošne volitve. Zaradi brexita je gibraltarski premier Fabian Picardo volitve, ki so bile predvidene decembra, sklical predčasno, da bi Gibraltar pred odhodom Velike Britanije iz EU imel močno vodstvo. Ankete napovedujejo zmago zavezništvu njegovih laburistov in liberalcev.

Pred britanskim premierjem je torej velik izziv. V sredo je na več sestankih na svojo stran poskušal pridobiti evroskeptične konservativce in severnoirske unioniste. To so tisti poslanci, ki jih v prvi polovici letošnjega leta s svojimi prizadevanji ni uspela prepričati njegova predhodnica Theresa May. Premier mora torej do sobote dobiti parlamentarno podporo za nov dogovor ali odobritev izstopa brez dogovora, sicer mora bo zakonu, ki so ga nedavno sprejeli poslanci, zaprositi za trimesečno preložitev brexita.

Večina točk dogovora naj bi bila dogovorjena

Poslanci, ki so nasprotovali brexitu, so medtem znova poudarili, da je treba o kakršnem koli dogovoru izvesti nov referendum. Trdijo, da leta 2016 volivci niso odločali o izstopu iz enotnega trga EU-ja in carinske unije. Ko bo Velika Britanija zapustila povezavo, bo meja z Irsko postala zunanja meja EU-ja. Dublin ves čas opozarja, da bi kakršni koli carinski pregledi na meji ogrozili mirovni sporazum iz leta 1998. Tako Bruselj kot London sta se zavezala, da skleneta dogovor in se izognieta trdi meji. EU pri tem vseeno zaradi "pozorne meje" ostaja previden, piše BBC.

V Bruslju bodo voditelji članic EU-ja razpravljali o odnosih z Ankaro po turški ofenzivi v Siriji ter vprašanju začetka pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, a obe temi bo zasenčil brexit. Pogajalci pripravljajo predlog dogovora. Večina glavnih točk naj bi bila že dogovorjena, odprto naj bi bilo le še vprašanje ureditve davka na dodano vrednost.