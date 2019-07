Za predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom je naporna noč: pogajanja so se zavlekla v jutro oz. dopoldne. Foto: Reuters

Voditelji so od nedelje popoldne že v drugem poskusu v desetih dneh znova zaman poskušali doseči kompromis o svežnju položajev, ki vključuje predsednike Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter visoki zunanjepolitični položaj.

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je prekinil zasedanje, nadaljevali bodo v torek ob 11. uri, je tvitnil Tuskov govorec Preben Aamann.

Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macrone, je nastali položaj rezultat razkroja znotraj evropskih političnih blokov. Kljub temu je prepričan, da bo poslancem v torek uspelo izbrati vodilne položaje. "Složno moramo izbrati kandidata, ki bo ugodil tako geografskemu razmerju kot razmerju moški-ženska, novih imen ne bomo dodajali," je dejal. Nizozemski premier Mark Rutte je dejal, da so dogovori "neverjetno zapleteni".

Voditelji EU-ja pa se morajo poenotiti do torka, ko bo potekalo ustanovno zasedanje novega sklica Evropskega parlamenta.

Dogovor že na vrhu G20

Po prvotnem "suši dogovoru" (tako so poimenovali dogovor četverice voditeljev evropskih držav ob robu vrha G20 v Osaki, nemške kanclerke Angele Merkel, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, španskega premierja Pedra Sancheza in nizozemskega premierja Marka Rutteja) naj bi Timmermans postal predsednik Evropske komisije, vodilni kandidat konservativcev Manfred Weber pa predsednik Evropskega parlamenta za poln petletni mandat. Konservativci naj bi dobili še visoki zunanjepolitični položaj, liberalci pa položaj predsednika Evropskega sveta.

A ob začetku vrha se je izkazalo, da predlog nima podpore konservativnih voditeljev iz Hrvaške, Irske, Latvije in Romunije. Odločitvi o imenovanju Timmermansa naj bi po poročanju Reutersa ostro nasprotovale vzhodne članice EU-ja, predvsem Madžarska in Poljska, ki mu očitata njegovo vodenje preiskav o vladavini prava v obeh državah. Nenaklonjena naj bi mu bila tudi Italija.

Mandat predsednika Evropskega parlamenta bi se delil

Mandat za predsednika Evropskega parlamenta naj bi se po novem predlogu scenarija delil: Evropska ljudska stranka z Manfredom Webrom na čelu bi dobila polovico mandata predsednika, liberalci pa bi dobili drugo polovico parlamentarnega predsedniškega mandata. Kot morebitni kandidat se omenja Guy Verhofstadt.

Po navedbah diplomatskih virov naj bi bil belgijski premier Charles Michel osrednji kandidat za položaj visokega komisarja za zunanjo politiko, poroča Reuters. Kot druga kandidatka se omenja Margrethe Vestager.

Okoli 23. ure v nedeljo zvečer so zasedanje, ki se je začelo s triinpolurno zamudo in je trajalo približno uro in pol, prekinili. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je opravil dvostranske pogovore z vsemi voditelji, sledili so številni pogovori, ki so se zavlekli do jutra.