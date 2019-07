Koga bodo na vodilne položaje 'izvrgli' kupčkanja, pogajanja in lastni interesi? Foto: Reuters

Potem ko so propadla maratonska prizadevanja voditeljev posameznih držav članic EU-ja, ki so trajala kar 18 ur, se bodo ob 11.00 znova usedli za skupno mizo. Če bo treba, bodo pogovore nadaljevali ob delovnem kosilu in celo delovni večerji.

Nemška kanclerka Angela Merkel je po že drugem spodletelem poskusu v le desetih dneh poudarila, da še vedno verjame, da je z dobro voljo kompromis mogoče doseči pred srednim glasovanjem o predsedniku Evropskega parlamenta.

V igri šest najvišjih položajev

Voditelji se poskušajo dogovoriti o svežnju položajev, ki vključuje predsednike Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter visoki zunanjepolitični položaj.

Doslej po besedah Merklove še niso glasovali o kandidatu za predsednika Evropske komisije, ker je bilo jasno, da ni potrebne večine za predvidenega kandidata, nizozemskega socialista Fransa Timmermansa, ki je osrednji člen kompromisa iz Osake.

Za novega predsednika Evropske komisije se najpogosteje omenja socialist, Nizozemec Frans Timmermans. Foto: Reuters

Kandidat za vodjo komisije potrebuje podporo 72 odstotkov članic in 65 odstotkov prebivalstva EU-ja ter absolutno večino v Evropskem parlamentu.

Neuradno sicer v Bruslju poročajo o kaosu in nezadovoljstvu z vodenjem pogajanj, za katera je zadolžen predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Temeljna težava naj bi bila konservativna družina Evropske ljudske stranke (EPP), ki se je uprla kompromisu iz Osake, ki naj bi ga bila skovala Merklova s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nekaterimi drugimi voditelji. Timmermansu pa naj bi nasprotovali še višegrajska četverica in Italija.

Šarec: Timmermans je dober kandidat

Slovenski premier Marjan Šarec je v nedeljo ob prihodu na vrh dejal, da je Timmermans dober kandidat za predsednika komisije, sicer pa v bitki za vodilne položaje podpira tudi liberalko Margrethe Vestager. Slovenija naj bi po neuradnih navedbah nasprotovala temu, da bi katerega izmed vodilnih položajev zasedel hrvaški premier Andrej Plenković, ki naj bi si sicer močno prizadeval za to. Hrvaški premier prav tako naj ne bi užival podpore držav Beneluksa in Francije.

Številni novinarji so med maratonskimi pogajanji omagali kar na svojem delovnem mestu. Foto: Reuters

Novega predsednika Evropskega parlamenta naj bi volili v sredo

Novoizvoljeni evropski poslanci pa se bodo v Strasbourgu srečali na ustanovni seji parlamenta, ki pa jo bodo v pričakovanju dogovora voditeljev EU-ja o imenovanju na vodilne položaje v Uniji prekinili takoj po uvodni slovesnosti in odprtju kandidacijskih postopkov za vodstvene funkcije parlamenta. Volitve prvega med evropskimi poslanci naj bi bile v sredo.

Parlament naj bi poleg predsednika izvolil tudi 14 podpredsednikov in pet kvestorjev ter določil sestavo odborov, a je zaradi nejasnosti glede razdelitve vodilnih funkcij v Evropski uniji potek seje še nejasen.

Kot poudarjajo v Bruslju in Strasbourgu, se parlament na tej seji mora konstituirati. Če dogovora ne bo, se po tihem celo omenja možnost, da bi volitve vodstva parlamenta preložili na drugo julijsko ali celo septembrsko zasedanje, do takrat pa naj bi parlament vodil začasni predsednik. Ustanovno sejo bo odprl dosedanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in naj bi jo vodil do izvolitve novega predsednika.

V novem sklicu 751 poslancev – za zdaj

V Evropskem parlamentu, ki bo imel do izstopa Velike Britanije iz Unije 751 poslancev, jih bo osem iz Slovenije, pripadajo pa trem največjim političnim skupinam. V EPP-ju so štirje, in sicer Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS), Franc Bogovič (SLS) ter Ljudmila Novak (NSi). V politični skupini socialdemokratov (S&D) sta poslanca Tanja Fajon in Milan Brglez (oba SD), pri liberalcih (RE) pa Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba LMŠ).

Pred parlamentom bodo potekali tudi protesti v podporo trem novoizvoljenim katalonskim evropskim poslancem, ki v Madridu niso mogli prevzeti mandatov, med njimi je tudi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont. Eden izmed govornikov na protestih bo tudi odhajajoči evropski poslanec iz Slovenije Ivo Vajgl.